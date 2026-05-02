Генич после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «После финала Лиги чемпионов было меньше эмоций»
Президент команды «Матч ТВ» Константин Генич высказался после победы над Prime Squad во 2-м туре WINLINE Медиалиги (1:0).
«После финала Лиги чемпионов было меньше эмоций, чем после сегодняшней победы. Круто!
Такие же эмоции были в Кубке Лиги, когда мы выбили «Народную Команду». Был принципиальный матч.
Тогда я испытал футбольный оргазм. Сегодня было близко к этому», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.
После первой победы в сезоне «Матч ТВ» идет на 1-м месте в группе с 4 очками.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Константин, финалы ЛЧ в фифе не считаются
Это он с Амкаром в финале ЛЧ играл?
🤡🤡🤡
А Гениталич и в финале ЛЧ играл?
"Но все равно не сравнится с эмоциями, когда ставка зашла" должен был добавить
Так чтобы прочувствовать ЛЧ в ней желательно играть))
Ну да, когда генич выиграл лигу чемпионов мне тоже както скучновато было. А тут праздник прям!
Не нужно просто ставить таких комментаторов на финалы, нам нужны комментаторы, которые больше кайфуют от лиги чемпионов, а не от этой медиадичи...
Ты не играл в финале ЛЧ, все логично
А когда это Генич играл в финале ЛЧ ? Или это человек от Дивеева ?)
