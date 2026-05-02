Генич после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «После финала Лиги чемпионов было меньше эмоций»

Константин Генич: после финала ЛЧ было меньше эмоций, чем после победы в МФЛ.

Президент команды «Матч ТВ » Константин Генич высказался после победы над Prime Squad во 2-м туре WINLINE Медиалиги (1:0 ).

«После финала Лиги чемпионов было меньше эмоций, чем после сегодняшней победы. Круто!

Такие же эмоции были в Кубке Лиги, когда мы выбили «Народную Команду». Был принципиальный матч.

Тогда я испытал футбольный оргазм. Сегодня было близко к этому», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.

После первой победы в сезоне «Матч ТВ» идет на 1-м месте в группе с 4 очками.