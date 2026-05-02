Некит после победы над «Амкалом»: «Пусть они празднуют, как ####### [проиграли], тоже»
Президент 2Drots Некит высказался после победы над «Амкалом» во 2-м туре WINLINE МФЛ-7 (3:1).
«У них был праздник, «Амкал» любил отмечать второе мая, а теперь пусть празднуют, как ####### [проиграли], тоже.
Есть ли у нас свой день? У них один, а у нас – тысяча. Это история, которую не перепишешь. Нам не нужен один день – мы кайфуем, когда делаем это долго», – сказал Некит.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Клоуны
