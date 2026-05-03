DAWGS Кириленко обыграл клубом Элджея, команда Мозгова прибила AUF. Результаты уик-энда Media Basket

Результаты 11-го и 12-го туров Лига Ставок Media Basket.

Media Basket, 11-й тур

2 мая, суббота

Grand Perque – FLAVA x VK (команда Тимати) – 20:27

Favela x Campus – AUF – 10:45

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – T-Squad (команда Текилы) – 39:16

«Пена Тим» – SBC (команда Элджея) – 30:31

Underground Bizne$ – Favela x Campus – 17:24

SBC (команда Элджея) – Grand Perque – 26:24

T-Squad (команда Текилы) – «Пена Тим» – 41:16

12-й тур

3 мая, воскресенье

Underground Bizne$ – Goats x Gorky (команда Гуди) – 29:30

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – AUF – 31:9

Goats x Gorky (команда Гуди) – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 14:31

SBC (команда Элджея) – Underground Bizne$ – 22:16

Lugang Team (команда Гуфа) – Blatosphera (команда Словетского) – 20:19

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – SBC (команда Элджея) – 32:27

AUF – Lugang Team (команда Гуфа) – 29:27

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Опубликовал: Алексей Касаткин
