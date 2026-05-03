DAWGS Кириленко обыграл клубом Элджея, команда Мозгова прибила AUF. Результаты уик-энда Media Basket
Расписание и результаты 11-го и 12-го туров Лига Ставок Media Basket.
Media Basket, 11-й тур
2 мая, суббота
Grand Perque – FLAVA x VK (команда Тимати) – 20:27
Favela x Campus – AUF – 10:45
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – T-Squad (команда Текилы) – 39:16
«Пена Тим» – SBC (команда Элджея) – 30:31
Underground Bizne$ – Favela x Campus – 17:24
SBC (команда Элджея) – Grand Perque – 26:24
T-Squad (команда Текилы) – «Пена Тим» – 41:16
12-й тур
3 мая, воскресенье
Underground Bizne$ – Goats x Gorky (команда Гуди) – 29:30
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – AUF – 31:9
Goats x Gorky (команда Гуди) – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 14:31
SBC (команда Элджея) – Underground Bizne$ – 22:16
Lugang Team (команда Гуфа) – Blatosphera (команда Словетского) – 20:19
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – SBC (команда Элджея) – 32:27
AUF – Lugang Team (команда Гуфа) – 29:27
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.