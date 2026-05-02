Гаучо дебютировал за «Матч ТВ», команда Генича обыграла Prime Squad во 2-м туре Медиалиги
Медиалига, 2-й тур
2 мая, суббота
«Матч ТВ» – Prime Squad – 1:0
«Матч ТВ»: Пузин, Рзаев, Кириченко, Спирин, Ахильгов, Рыбаков, Кирсанов, Мирзоев, Киселев, Зубков, Василенко
Prime Squad: Сычев, Ходорченко, Кефаша, Саля, Лях, Радченко, Емелин, Анисимов, Якименко, Ляпа
Голы: 1:0 – Кирсанов (37).
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
