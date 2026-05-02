2Drots обыграли «Амкал» во 2-м туре Медиалиги. На матче был солд-аут – продано 3 тысячи билетов

«Амкал» уступили 2Drots во 2-м туре WINLINE Медиалиги.

Медиалига, 2-й тур

2 мая, суббота

«Амкал» – 2Drots – 1:3 (1:1)

«Амкал»: Швага, Левшук, Имай, Заур, Оле, Куз, Ряба, Маврин, Горбун, Сич, Степански

2Drots: Ланда, Мороз, Панч, Француз, Лога, Дрозд, Абра, Манна, Пога, Мазур, Муся

Голы: 1:0 – Ряба (6), 1:1 – Мороз (16), 1:2 – Мороз (37), 1:3 – Пога (41).

Матч прошел в Москве на стадионе «Космос». Арена вмещает 3 тысячи человек. На матче был солд-аут.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Ждали как битву DC с Marvel или «Реал» – «Барса». Каким был легендарнейший матч медиафутбола?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
"Ни имени,ни фамилии- одни кликухи позорные"
Ответ Борис Гавшин
Читая составы,можно подумать,что это матч двух ИК за кубок ФСИН)))
Ответ Евгений Цыбулин
Лига Коко и Мама
Медиалига, солд-аут. Всю ерунду собрали в одной новости
> Солд-аут
> 3 тысячи человек
В следующий раз берите тысячник для уверенности
На матче ожидаются три тысячи солдат в ауте
кому это интересно? спорц?
проклятый горбун чего тебе надо
3 тысячи проданных билетов - это показатель, однако!
Ответ Sergeev55
это больше, чем многие игры РПЛ
Ответ Vadim Medvedev
Нет
Нагнали солдатов вот и солд-аут
А сколько платили? Я может тоже сходил
Бургеры, колу раздавали?
