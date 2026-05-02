2Drots обыграли «Амкал» во 2-м туре Медиалиги. На матче был солд-аут – продано 3 тысячи билетов

«Амкал» уступили 2Drots во 2-м туре WINLINE Медиалиги.

«Амкал» уступили 2Drots во 2-м туре WINLINE Медиалиги.

Медиалига, 2-й тур

2 мая, суббота

«Амкал» – 2Drots – 1:3 (1:1)

«Амкал»: Швага, Левшук, Имай, Заур, Оле, Куз, Ряба, Маврин, Горбун, Сич, Степански

2Drots: Ланда, Мороз, Панч, Француз, Лога, Дрозд, Абра, Манна, Пога, Мазур, Муся

Голы: 1:0 – Ряба (6), 1:1 – Мороз (16), 1:2 – Мороз (37), 1:3 – Пога (41).

Матч прошел в Москве на стадионе «Космос». Арена вмещает 3 тысячи человек. На матче был солд-аут.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

«Ждали как битву DC с Marvel или «Реал» – «Барса». Каким был легендарнейший матч медиафутбола?