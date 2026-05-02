Нани оформил дубль за «Актобе» и вывел команду в 1/4 финала Кубка Казахстана

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани забил первые голы за «Актобе».
39-летний португалец оформил дубль в 1/8 финала Кубка Казахстана против «Елимая» и был признан лучшим игроком матча.
Чемпион Европы перешел в «Актобе» в январе, подписав контракт до конца текущего года. По информации инсайдера Ивана Карпова, Нани зарабатывает 70 тысяч долларов в месяц.
Нани завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Осенью 2025-го он сыграл в российской WINLINE Медиалиге за «Альфа-Банку».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Qazsport
Уровень чемпионата Казахстана ахаха Нани закончил спустя два года вернулся и разрывает лигу
Ахаха как будто рпл далеко ушла
Ну три Еврокубка есть как минимум
А почему новость о Казахстанской лиге в разделе "Медиафутбол"?
