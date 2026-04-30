Гурцкая назвал «дичью» приглашение тренеров из Медиалиги в РПЛ: «После победы «Крыльев» пишут, что там работает Панов. Не главный тренер, который все делает, а Панов!»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что тренеры, работавшие в WINLINE Медиалиге, получают должности в РПЛ.
«Пока что Панов второй тренер «Крыльев Советов», и для меня тоже дичь [появление тренера из МФЛ в РПЛ], даже если он тренер «Амкала», ##### [блин]. Это тоже дичь!
И еще знаешь, что еще журналисты пишут? «Наконец-то пришла победа «Крыльев Советов», где тренером работает Панов». Не, ##### [блин], главный тренер [Сергей Булатов], который там все это делает, а Панов!
Это было на Спортсе’‘. Если бы это было в разделе «смешное», тогда бы мы посмеялись. Но это было написано серьезно!
Я не знаю, кто такой тренер 2Drots Шамиль Курбанов, но я не удивлюсь, если он станет тренером «Пари НН». Вообще, в любую секунду», – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
Напомним, Виталий Панов ранее работал главным тренером в «КАМАЗе», «Волгаре», «Акроне» и «Челябинске», после чего возглавил медиаклуб «Амкал». В апреле этого года он стал ассистентом Сергея Булатова в «Крыльях Советов».
Тренер 2Drots Шамиль Курбанов никогда не возглавлял профессиональную команду. В медиафутболе он тренировал Reality, «Титан» и Basement, а также был помощником Дмитрия Смирнова (сейчас работает ассистентом в «Урале») в 2D.
На этой неделе главный тренер медиакоманды Михаила Литвина Lit Energy Вадим Гаранин ушел в «Пари НН». В профессиональном футболе он возглавлял «Сочи», «Енисей», «Тверь» и был ассистентом в тульском «Арсенале».