10

Гурцкая назвал «дичью» приглашение тренеров из Медиалиги в РПЛ: «После победы «Крыльев» пишут, что там работает Панов. Не главный тренер, который все делает, а Панов!»

Тимур Гурцкая: Не удивлюсь, если главный тренер 2Drots будет в «Пари НН».

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что тренеры, работавшие в WINLINE Медиалиге, получают должности в РПЛ.

«Пока что Панов второй тренер «Крыльев Советов», и для меня тоже дичь [появление тренера из МФЛ в РПЛ], даже если он тренер «Амкала», ##### [блин]. Это тоже дичь!

И еще знаешь, что еще журналисты пишут? «Наконец-то пришла победа «Крыльев Советов», где тренером работает Панов». Не, ##### [блин], главный тренер [Сергей Булатов], который там все это делает, а Панов!

Это было на Спортсе’‘. Если бы это было в разделе «смешное», тогда бы мы посмеялись. Но это было написано серьезно!

Я не знаю, кто такой тренер 2Drots Шамиль Курбанов, но я не удивлюсь, если он станет тренером «Пари НН». Вообще, в любую секунду», – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Напомним, Виталий Панов ранее работал главным тренером в «КАМАЗе», «Волгаре», «Акроне» и «Челябинске», после чего возглавил медиаклуб «Амкал». В апреле этого года он стал ассистентом Сергея Булатова в «Крыльях Советов».

Тренер 2Drots Шамиль Курбанов никогда не возглавлял профессиональную команду. В медиафутболе он тренировал Reality, «Титан» и Basement, а также был помощником Дмитрия Смирнова (сейчас работает ассистентом в «Урале») в 2D.

На этой неделе главный тренер медиакоманды Михаила Литвина Lit Energy Вадим Гаранин ушел в «Пари НН». В профессиональном футболе он возглавлял «Сочи», «Енисей», «Тверь» и был ассистентом в тульском «Арсенале».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Это футбол, брат!»
Пока рано делать выводы, мне кажется. Может у них все будет отлично. И Панов, и Гаранин уже работали в профессиональном футболе
Я про Медиалигу вспоминаю только когда очередной важный стул горит в новостях по поводу этой Медиалиги. Ну был тренер там и был, какие проблемы то? Даст человек результат в проф футболе, будет работать, не даст - не будет. Хоть тиктоки пусть пилят если хотят, это личное дело каждого.
Ответ Moffo
Ответ Александр Худобин_1116329546
Не, ну глупость же медиолигная.
Сколько заносит Гурцкая спортсу, чтобы его опубликовали?
Ответ evgen123
Просто платит Дорскому.
