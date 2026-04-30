Боец Шовхал Чурчаев пригласил на матч медиаклуба «Апсны»: «Вперед Абхазия! Мы с вами газуем!»

Боец поп-мма Шовхал Чурчаев пригласил на матч абхазского клуба «Апсны» в WINLINE Медиалиге .

«Совсем скоро произойдет матч футбольного клуба «Апсны» из Абхазии. Будем рады вас видеть, желаем нашей команде только победы.

Вперед «Апсны», вперед Абхазия! Мы с вами газуем!» – сказал чеченский боец.

«Апсны » дебютировал в Кубке Лиги в домашнем матче против Chertanovo (0:3) и собрал аншлаг на стадионе «Динамо» в Сухуме.

В матче 1-го тура МФЛ-7 «Апсны» в Сухуме уступил «Амкалу » по буллиталити (2:2, 5:4 Б ).

«Апсны» сыграет против «Эгриси» во 2-м туре на стадионе Cosmos Arena во Внуково 3 мая. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.