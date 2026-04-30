Медиафутболист Чужой потроллил Дивеева: «В РПЛ легче играть, чем в Медиалиге»

Полузащитник медиаклуба 2Drots и блогер Антон Чужой пошутил над цитатой футболиста сборной России и «Зенита» Игоря Дивеева.

Ранее защитник «Зенита» заявил: «Я никогда не играл в Лиге чемпионов, но слышал, что там легче, чем в РПЛ . У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться».

«Я никогда не играл в РПЛ, но я слышал, что там легче играть, чем в МФЛ!

У нас люди бегают и мяч вырывают вместе с ногами!» – написал игрок WINLINE Медиалиги.