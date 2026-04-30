Медиафутболист Чужой потроллил Дивеева: «В РПЛ легче играть, чем в Медиалиге»
Полузащитник медиаклуба 2Drots и блогер Антон Чужой пошутил над цитатой футболиста сборной России и «Зенита» Игоря Дивеева.
Ранее защитник «Зенита» заявил: «Я никогда не играл в Лиге чемпионов, но слышал, что там легче, чем в РПЛ. У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться».
«Я никогда не играл в РПЛ, но я слышал, что там легче играть, чем в МФЛ!
У нас люди бегают и мяч вырывают вместе с ногами!» – написал игрок WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Антона Чужого
17 комментариев
О, клованы из дворового футбола пожаловали. В медиафутболе же очки начисляются исходя из индекса цитирования в СМИ и Интернете. Очень сложно промолчать.
А Хищник что говорит?
хаста ла виста бэйби
У меня сосед тоже утром что-то пробубнил с похмелья в лифте. Почему ещё не опубликовали и не процитировали?
Чужой? Кто ему слово дал? Его место в рюмочной дешёвой.
Тот случай, когда даже не поспоришь!
Кто их спрашивает? И зачем эта шняга на сайте всплывает?
Медиафутбольщики пытаются присосаться к настоящему профессиональному футболу, но получается, как обычно, не очень
Естественно в рпл легче - когда не умеешь что-то делать, то понятное дело, что будет тяжко))
Фу, чужой
Если в футболе появляется какой-нибудь кринжовый инфоповод, то медиаклоуны тут как тут
