Тютюнников – и.о. главного тренера Lit Energy

Дмитрий Тютюнников назначен и.о. главного тренера Lit Energy.

Специалист был первым тренером в истории клуба. Позже он входил в штаб Вадима Гаранина.

Гаранин покинул клуб после 1-го тура WINLINE МФЛ-7 и возглавил «Пари НН».

Тютюнников – первый детский тренер Михаила Литвина, создателя и владельца Lit Energy .