Комик Воронин о «Банке»: «Я смешал КВН и футбол»

Комик и президент ФК «Банка » Фил Воронин объяснил, зачем ему медиаклуб.

«Медиафутбольный клуб меня замедляет в других видах деятельности. С другой стороны это дает эмоции, которых я бы никогда не испытал.

Мы снимаем видео, там много внутряка. Если в него погрузиться, будет классно и весело. Мы снимали пародии, песни, скетчи. Я смешал КВН и футбол. В какой-то момент было очень классно – некоторые серии получались шедевральными.

Каждый сезон мы пытаемся добавлять что-то новое. Недавно добавили ИИ в управление клубом. Например, когда мы хотели пригласить Дмитрия Тарасова, попросили ИИ прописать точки, на которые можно давить в переговорах, потому что нам по деньгам нечего ему предложить.

А еще нейронка распределяла призовые между игроками: у нас было 700 тысяч рублей, мы закинули туда список игроков, их игровое время – нейросеть распределила», – рассказал Воронин.