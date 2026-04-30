«Если ему классно в 2Drots, пусть остается. Если нет – нужно выбирать себя». Шера о Фроле
Шера считает, что хавбек 2Drots Фрол мог бы играть за ФК «10».
– Фрол намекнул на свой уход из 2Drots в аренду. Может ему выбрать «Десятку»?
– Почему нет? Мне Фрол как футболист всегда нравился. Это душа команды, компании. Его человеческие качества на высочайшем уровне.
– Найдется ли ему место в «Десятке»?
– Думаю, да. У нас поубавилось игроков – Володя Обухов ушел, место вакантно.
– Что бы ты посоветовал Фролу?
– Выбирать себя. Если ему там [в 2Drots] классно, пусть остается. Если нет – нужно выбирать себя, лучший вариант для своей жизни, – сказал Шера в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
