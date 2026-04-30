Некит: «У Крапа есть шансы на что угодно. Он может на ракете полететь на Луну»

Президент 2Drots Некит высказался о Крапе.

– Кто такой Мистер Д в вашей заявке?

– Для меня это Крап. Мистер Данила. А как в реальности, не знаю. Если в матче с «Амкалом» увидите вертолет, то это Крап прилетел.

– У него есть шансы вернуться?

– У Крапа есть шансы на что угодно. Он может оказаться в команде Прокопа, перейти в 2Drots, на ракете полететь на Луну. Мы никогда не знаем, что от него ждать, – сказал Некит в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.