Некит: «У Крапа есть шансы на что угодно. Он может на ракете полететь на Луну»
Президент 2Drots Некит высказался о Крапе.
– Кто такой Мистер Д в вашей заявке?
– Для меня это Крап. Мистер Данила. А как в реальности, не знаю. Если в матче с «Амкалом» увидите вертолет, то это Крап прилетел.
– У него есть шансы вернуться?
– У Крапа есть шансы на что угодно. Он может оказаться в команде Прокопа, перейти в 2Drots, на ракете полететь на Луну. Мы никогда не знаем, что от него ждать, – сказал Некит в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем