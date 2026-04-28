Lit Energy объявил об уходе Гаранина в «Пари НН». Тренер сменит Шпилевского за 3 тура до конца сезона РПЛ

Lit Energy объявил об уходе Гаранина в «Пари НН».

Вадим Гаранин станет новым главным тренером «Пари НН».

Медиафутбольная команда Lit Energy , которую возглавлял 55-летний специалист, объявила об его уходе.

«С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН».

Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас.

Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!

Желаем успехов в Вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде», – говорится в сообщении Lit Energy.

Ранее стало известно, что Гаранин примет «Пари НН » до конца сезона Мир РПЛ без опции продления. При этом допускается вариант, что тренер останется в клубе, если он вылетит в Первую лигу.

За три тура до завершения чемпионата «Пари НН» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от зоны стыковых матчей – два балла.

В августе 2024-го Гаранин покинул «Черноморец» Новороссийск. В декабре того же года он был назначен главным тренером Lit Energy.

Гаранин идет спасать «Пари НН» – после успешных 1,5 лет в Медиалиге