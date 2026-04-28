Lit Energy объявил об уходе Гаранина в «Пари НН». Тренер сменит Шпилевского за 3 тура до конца сезона РПЛ

Медиафутбольная команда Lit Energy, которую возглавлял 55-летний специалист, объявила об его уходе.

«С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН».

Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас.

Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед! 

Желаем успехов в Вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде», – говорится в сообщении Lit Energy.

Ранее стало известно, что Гаранин примет «Пари НН» до конца сезона Мир РПЛ без опции продления. При этом допускается вариант, что тренер останется в клубе, если он вылетит в Первую лигу.

За три тура до завершения чемпионата «Пари НН» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от зоны стыковых матчей – два балла.

В августе 2024-го Гаранин покинул «Черноморец» Новороссийск. В декабре того же года он был назначен главным тренером Lit Energy.

Гаранин идет спасать «Пари НН» – после успешных 1,5 лет в Медиалиге

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
Премия самому бездарному руководству клуба уходит в Нижний Новгород
Ответ Денис Давыдов
Ну они попробовали, Шпилевский же не тренер из подворотни, ничем не хуже когда в такие же клубы назначают наших бывших футболистов ноунеймов. Другое дело, что замену могли и получше выбрать, Хохлова например или Точилина🤣
Пари НН заслужили ФНЛ с таким руководством
Ответ Влад Безруков
Тюрьму они заслужили, а не ФНЛ
Ответ Marcus-light
Так они там ещё год назад должны были быть. Дали отсрочку, так сказать)
Мне вот интересно, а зачем владелец этой команды недавно орал, что это все неправда и тд, в итоге получилось что он сам за свои слова не отвечает....
Ответ Алексей Филиппов
Вохдухан потому что.
Ответ Алексей Филиппов
Мирдверьмяч этот владелец)
Ждём летом в «Пари» Тимки-Винки, Пупу и Лупу и прочих звезд медиа-футбола
Какой распил бабла конечно. Вообще не стесняясь. Наверное это бич нашего нижегородского футбола.
Смена тренера за 3 тура, когда команда борется за выживание. При этом нет паузы на сборные, чтоб тренер хоть что-то мог сделать. Что они хотят он такого решения? Это просто высший уровень идиотизма. Понятно что ситуация сложная, просер Оренбургу сильно осложнил ситуацию. Но Нижний не безнадежен, остались Ахмат и Рубин, для которых сезон закончен, и хромающий на обе ноги ЦСКА. Я думаю можно было побороться. В общем идиотизм. Пускай летят в ФНЛ с такими решениями
Ответ Mstislav
Пари НН это в целом команда уровня ФНЛ, какие могут быть задачи на сохранение с таким подходом, что в этом сезоне, что в прошлом, тебе мало было развлекухи с ними в прошлом сезоне и игр в стыках? Не дошло я смотрю? Какая может быть борьба чувак ты о чём? Ты живешь в каком-то своём непонятном мире, лишь бы плюсы набрать за свой бред, жееееееееесть!!!! Лучше пусть Факел придёт вместо них, хотя бы стадион битком забивают, не то что твой Пари НН с болелами на стадионе 500 человек, пусть играют в пердиве, а Гаранин тренер клубов уровня ФНЛ, а Шпилевский дай бог найти ему хорошую команду, тренер он однозначно интересный и явно ставит атакующий футбол
Ответ XEVER
У тебя что за поток сознания? Нижний команда уровня ФНЛ, а Махачкала какого уровня по составу? между ними 2 очка, у Нижнего не самый страшный календарь, еще можно выползти в стыки. До конца чемпионата осталось 20 дней, нет пауз чтоб новый тренер хоть что-то наработал. К чему эта отставка? Вот в чем был смысл моего поста. А вот к чему твой - это уже хз.
забавно, что после тн "медиалиги" люди откуда кому-то нужны. не особо слежу (вообще не слежу) за этой "движухой", но судя по кликухам тех, кто там играет и даже управляет, - это треш-шапито с сомнительной спортивной составляющей, разве нет?
Ответ Евгений Фабиянчук
Медиалига это ЛФЛ второй, только одно отличие - в ЛФЛ обычном нет денег и спонсоров букеров всяких, а у этих чудиков есть, а уровень такой же как у команд ЛФЛ, посмотрел я как-то несколько игр, особенно с Геничем, это был не футбол, а карнавал пузатых футболистов и каких-то школьников по блату
За 3 тура до конца, игра у команды стала ТОЧНО лучше, чем в первой части, вообще никакой логики не вижу. Мб я пропустил, но не видел инф - какие задачи у нового тренера на эти 3 тура? Походить у бровки?)
Ну, теперь у Шпилевского будет достаточно времени, чтобы вдоволь посмеяться над пенальти в последнем туре, который он называл смешным.

А если серьёзно... Игроков «Пари НН» жаль – они играют, как умеют, как тот пианист. А вот к клубному руководству вагон и маленькая тележка вопросов, они немало дел натворили.
напоминает историю Морено в Сочи во время стыков
Материалы по теме
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
28 апреля, 04:58
Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления. Он может остаться, если клуб вылетит из РПЛ
27 апреля, 19:52
Шпилевский согласен на уступки по неустойке в пользу «Пари НН». Клуб объявит об отставке тренера в ближайшее время («СЭ»)
27 апреля, 18:33
Гурцкая назвал «дичью» приглашение тренеров из Медиалиги в РПЛ: «После победы «Крыльев» пишут, что там работает Панов. Не главный тренер, который все делает, а Панов!»
вчера, 18:49
Чеченский блогер Асхаб Тамаев обратился к Роналду – он хочет купить Bugatti португальца и готов дать «любую сумму»
вчера, 18:01
Боец Шовхал Чурчаев пригласил на матч медиаклуба «Апсны»: «Вперед Абхазия! Мы с вами газуем!»
вчера, 17:08
Медиафутболист Чужой потроллил Дивеева: «В РПЛ легче играть, чем в Медиалиге»
вчера, 16:09
Тютюнников – и.о. главного тренера Lit Energy
вчера, 14:00
Комик Воронин о «Банке»: «Я смешал КВН и футбол»
вчера, 13:05
«Если ему классно в 2Drots, пусть остается. Если нет – нужно выбирать себя». Шера о Фроле
вчера, 12:15
Некит: «У Крапа есть шансы на что угодно. Он может на ракете полететь на Луну»
вчера, 10:25
Осипов отреагировал на анекдот Шеры: «Лучше подумаю, как юмористов доморощенных уважению научить, благо есть чему на опыте страны своей любимой. Хотя дурак дураком так и останется»
29 апреля, 18:58
Некит о бане Володи XXL: «Лига показывает, что Егорова лучше не трогать. Или огурцы, не знаю»
29 апреля, 17:16
Вадим Гаранин: «Вспоминаю «Ростов» Карпина, на эту команду было обалденно приятно смотреть»
29 апреля, 13:12
Александр Гришин: «Фассон – средний игрок, в ЦСКА должны быть футболисты другого уровня. Не думаю, что на него будет большой спрос, если уйдет из «Локомотива»
28 апреля, 18:30
Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
26 апреля, 19:51
Блогер Анар нанес символический удар перед матчем «Рубин» – ЦСКА. Стример OverDrive возмутился: «За вклад в распространение венерических заболеваний или за что?»
26 апреля, 16:34
Карпов о Гаранине в «Пари НН»: «Они с Евменовым работали вместе. Вадим подходит под их желание играть в некий атакующий стиль»
26 апреля, 16:12
Экс-хавбек 2Drots и «Десятки» Скоропуп забил дебютный гол во Второй лиге за «Урал-2». Это его первый сезон в профи
26 апреля, 13:30
Шустиков-младший: «Когда «Торпедо» принял Игнашевич, мне было уже за 30. Я впервые увидел, как можно продлить карьеру»
25 апреля, 19:35
Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
24 апреля, 19:43
Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»
24 апреля, 11:58
«Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
24 апреля, 10:09
