  • Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления. Он может остаться, если клуб вылетит из РПЛ
32

Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления. Он может остаться, если клуб вылетит из РПЛ

Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления.

Стали известны детали приглашения Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что возглавляющий медиафутбольный клуб Lit Energy специалист близок к назначению в нижегородскую команду, которая в ближайшее время уволит Алексея Шпилевского.

Сегодня Карпов добавил, что 55-летний Гаранин примет «Пари НН» до конца сезона Мир РПЛ без опции продления. При этом допускается вариант, что тренер останется в клубе, если он вылетит в Первую лигу.

За три тура до завершения чемпионата «Пари НН» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от зоны стыковых матчей – два балла.

В августе 2024-го Гаранин покинул «Черноморец» Новороссийск. В декабре того же года он был назначен главным тренером Lit Energy.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Оригинально. Обычно тренер остаётся, если он сохранил место в премьер-лиге.
Ответ Pertinax Gandi
Оригинально. Обычно тренер остаётся, если он сохранил место в премьер-лиге.
Так тут обратная мотивация)
Чтобы не погрязнуть в Пари НН, надо сейчас приложить все усилия, чтобы оставить их в РФПЛ)
А если вылетает, то как в Пиратах Карибского моря: не можешь сходить на сушу с корабля и остаёшься в Пари НН))
Ответ Pertinax Gandi
Оригинально. Обычно тренер остаётся, если он сохранил место в премьер-лиге.
А если сохранит место в РПЛ, то разыграют место главного тренера между ним, Юраном и Рахимовым и Ташуевым в пути регионов 😀
Станос Баратеон получается насвистел. Или Гаранин ему насвистел что останется.
Ответ Евгений Сидоров
Станос Баратеон получается насвистел. Или Гаранин ему насвистел что останется.
Там Панов тоже оставался, пока ему Крылья контракт в штабе на 1,5 года не дали
незнаю откуда появился тренер Гаранин и почему его активно так двигают...
Ответ
незнаю откуда появился тренер Гаранин и почему его активно так двигают...
В Сочи работал, после Федотова, не сильно долго. До Сочи считался перспективным, работая в Енисее
Ответ
незнаю откуда появился тренер Гаранин и почему его активно так двигают...
Он очень круто работал в первый заход в Енисее, полуфинал кубка плюс пары очков не хватило до стыков (он пришел в зимнюю паузу)
Классная мотивация для тренера: остался - ушел, вылетел - получил контракт.
Помню лыжника Ивана Гаранина.
Ответ Н.Ф.
Помню лыжника Ивана Гаранина.
Помню тренера Гаранжина, которому предстояло сделать движение вверх.
Вот как и Вадиму сейчас...
Наконец медиалига вырастила тренера для РПЛ!
Первый тренер в истории который будет рад вылететь😀
Пари Н.Н может смело готовиться к ФНЛ, ключевые матчи проиграны, дома с Ростовом и на выезде с Оренбургом.
Опция продления в случае вылета в ФНЛ
Ну клоунда в НН

Нужно было до конца в шпилевского верить либо после осени уволить его
Ответ Роман Грожан
Ну клоунда в НН Нужно было до конца в шпилевского верить либо после осени уволить его
Или гении из менеджмента реальности верили что он железно Спартак обыграет???
Вадим Гаранин: «В Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе»
27 апреля, 11:36
27 апреля, 11:36
Гасилин об увольнении Шпилевского: «День удался. Я про это сказал еще в октябре. А мне говорят: «Не эксперт, не эксперт»
26 апреля, 18:28
26 апреля, 18:28Видео
Руководитель Lit Energy Станос опроверг уход Гаранина в «Пари НН»: «Инсайдер Карась, Гаранин нам лично сказал, что никуда не уходит. Воздух, ###»
26 апреля, 17:53
26 апреля, 17:53
Карпов о Гаранине в «Пари НН»: «Они с Евменовым работали вместе. Вадим подходит под их желание играть в некий атакующий стиль»
26 апреля, 16:12
26 апреля, 16:12
Гаранин близок к назначению в «Пари НН» после увольнения Шпилевского. Тренер возглавляет медиафутбольный Lit Energy (Иван Карпов)
26 апреля, 14:18
26 апреля, 14:18
Гурцкая назвал «дичью» приглашение тренеров из Медиалиги в РПЛ: «После победы «Крыльев» пишут, что там работает Панов. Не главный тренер, который все делает, а Панов!»
вчера, 18:49
Чеченский блогер Асхаб Тамаев обратился к Роналду – он хочет купить Bugatti португальца и готов дать «любую сумму»
вчера, 18:01Видео
Боец Шовхал Чурчаев пригласил на матч медиаклуба «Апсны»: «Вперед Абхазия! Мы с вами газуем!»
вчера, 17:08Видео
Медиафутболист Чужой потроллил Дивеева: «В РПЛ легче играть, чем в Медиалиге»
вчера, 16:09
Тютюнников – и.о. главного тренера Lit Energy
вчера, 14:00
Комик Воронин о «Банке»: «Я смешал КВН и футбол»
вчера, 13:05
«Если ему классно в 2Drots, пусть остается. Если нет – нужно выбирать себя». Шера о Фроле
вчера, 12:15
Некит: «У Крапа есть шансы на что угодно. Он может на ракете полететь на Луну»
вчера, 10:25
Осипов отреагировал на анекдот Шеры: «Лучше подумаю, как юмористов доморощенных уважению научить, благо есть чему на опыте страны своей любимой. Хотя дурак дураком так и останется»
29 апреля, 18:58
Некит о бане Володи XXL: «Лига показывает, что Егорова лучше не трогать. Или огурцы, не знаю»
29 апреля, 17:16
Вадим Гаранин: «Вспоминаю «Ростов» Карпина, на эту команду было обалденно приятно смотреть»
29 апреля, 13:12
Александр Гришин: «Фассон – средний игрок, в ЦСКА должны быть футболисты другого уровня. Не думаю, что на него будет большой спрос, если уйдет из «Локомотива»
28 апреля, 18:30
Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
26 апреля, 19:51
Блогер Анар нанес символический удар перед матчем «Рубин» – ЦСКА. Стример OverDrive возмутился: «За вклад в распространение венерических заболеваний или за что?»
26 апреля, 16:34
Карпов о Гаранине в «Пари НН»: «Они с Евменовым работали вместе. Вадим подходит под их желание играть в некий атакующий стиль»
26 апреля, 16:12
Экс-хавбек 2Drots и «Десятки» Скоропуп забил дебютный гол во Второй лиге за «Урал-2». Это его первый сезон в профи
26 апреля, 13:30Видео
Шустиков-младший: «Когда «Торпедо» принял Игнашевич, мне было уже за 30. Я впервые увидел, как можно продлить карьеру»
25 апреля, 19:35
Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
24 апреля, 19:43
Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»
24 апреля, 11:58
«Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
24 апреля, 10:09
