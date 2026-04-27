Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления. Он может остаться, если клуб вылетит из РПЛ
Стали известны детали приглашения Вадима Гаранина на пост главного тренера «Пари НН».
Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что возглавляющий медиафутбольный клуб Lit Energy специалист близок к назначению в нижегородскую команду, которая в ближайшее время уволит Алексея Шпилевского.
Сегодня Карпов добавил, что 55-летний Гаранин примет «Пари НН» до конца сезона Мир РПЛ без опции продления. При этом допускается вариант, что тренер останется в клубе, если он вылетит в Первую лигу.
За три тура до завершения чемпионата «Пари НН» идет на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от зоны стыковых матчей – два балла.
В августе 2024-го Гаранин покинул «Черноморец» Новороссийск. В декабре того же года он был назначен главным тренером Lit Energy.
Чтобы не погрязнуть в Пари НН, надо сейчас приложить все усилия, чтобы оставить их в РФПЛ)
А если вылетает, то как в Пиратах Карибского моря: не можешь сходить на сушу с корабля и остаёшься в Пари НН))
Вот как и Вадиму сейчас...
Нужно было до конца в шпилевского верить либо после осени уволить его