Тарасов о семье: «Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. Пришел к жене: «Нам бросили вызов!»

Дмитрий Тарасов: Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей.

Экс-полузащитник «Локомотива » и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, о чем мечтает.

«У меня пятеро детей, четверо – от одного брака. Воспитание – это пример родителей.

Я рос в полноценной семье, у меня были семейные ужины, традиции, а от этого все и идет дальше. Я рос и понимал, что тоже хочу большую семью, много детей. Эту заготовку я держал в голове. Были сложности, но я пришел к тому, чего хотел.

Есть ли у меня мечта? Я на одной из встреч познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. И он мне говорит: «Я тебя переплюнул».

Это круто! К пришел к жене, говорю: «Нам бросили вызов!»

На самом деле, если глобально говорить о мечтах, я очень остро отношусь к теме болезни детей. Очень много в интернете историй, и хочется всем помочь, но помочь всем невозможно.

Поэтому я мечтаю, чтобы дети не страдали. Я очень болезненно отношусь к историям, когда на укол собирают 300 млн рублей. Пусть все дети будут здоровы», – сказал Тарасов.