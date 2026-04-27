Тарасов о семье: «Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. Пришел к жене: «Нам бросили вызов!»
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, о чем мечтает.
«У меня пятеро детей, четверо – от одного брака. Воспитание – это пример родителей.
Я рос в полноценной семье, у меня были семейные ужины, традиции, а от этого все и идет дальше. Я рос и понимал, что тоже хочу большую семью, много детей. Эту заготовку я держал в голове. Были сложности, но я пришел к тому, чего хотел.
Есть ли у меня мечта? Я на одной из встреч познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. И он мне говорит: «Я тебя переплюнул».
Это круто! К пришел к жене, говорю: «Нам бросили вызов!»
На самом деле, если глобально говорить о мечтах, я очень остро отношусь к теме болезни детей. Очень много в интернете историй, и хочется всем помочь, но помочь всем невозможно.
Поэтому я мечтаю, чтобы дети не страдали. Я очень болезненно отношусь к историям, когда на укол собирают 300 млн рублей. Пусть все дети будут здоровы», – сказал Тарасов.
Мужик на телеге въезжает в село и говорит: «Люди! Я дрова привёз!» Усталая лошадь оборачивается и произносит: «Охренеть, ####.! Он привёз!»
Это он так думает))
Тарасов понял что с ней ловить нечего в этом плане.
Особенно про "воспитание - это пример родителей".
Это нам задвигает тип, у которого уже третий брак, при этом четыре ребенка у него от "модели" (читай - профессиональной эскортницы), а сам он на отдыхе лезет к ровно таким же эскортницам и написывает, умоляя дать ему номер (читал в том году новость об этом).
И если вдуматься, то это очень грустно. Глубоко непорядочный изменщик, глупый абсолютно с любой точки зрения человек воспитывает сразу пять детей и ведь он даже не какой-то супер-профи в своей стезе чтоб хотя бы на это можно было списать, мол, да, может дядька с запашком, но зато великий спортсмен.
И дети вырастут в такой же среде и, что хуже всего, вырастут такими же, да еще и при деньгах, что с детства отобьет всякое желание добиваться чего-то.
Но назвать профессионального футболиста топ-клуба РПЛ «не каким-то супер-профи» может только настоящий диванный эксперд.