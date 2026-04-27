  Тарасов о семье: «Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. Пришел к жене: «Нам бросили вызов!»
Тарасов о семье: «Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. Пришел к жене: «Нам бросили вызов!»

Дмитрий Тарасов: Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей.

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, о чем мечтает.

«У меня пятеро детей, четверо – от одного брака. Воспитание – это пример родителей.

Я рос в полноценной семье, у меня были семейные ужины, традиции, а от этого все и идет дальше. Я рос и понимал, что тоже хочу большую семью, много детей. Эту заготовку я держал в голове. Были сложности, но я пришел к тому, чего хотел.

Есть ли у меня мечта? Я на одной из встреч познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. И он мне говорит: «Я тебя переплюнул».

Это круто! К пришел к жене, говорю: «Нам бросили вызов!»

На самом деле, если глобально говорить о мечтах, я очень остро отношусь к теме болезни детей. Очень много в интернете историй, и хочется всем помочь, но помочь всем невозможно.

Поэтому я мечтаю, чтобы дети не страдали. Я очень болезненно отношусь к историям, когда на укол собирают 300 млн рублей. Пусть все дети будут здоровы», – сказал Тарасов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал FC Vibe
Говорит жене"Нам бросили вызов")))...
Мужик на телеге въезжает в село и говорит: «Люди! Я дрова привёз!» Усталая лошадь оборачивается и произносит: «Охренеть, ####.! Он привёз!»
Ответ Сергей Круг
Я этот анекдот уже 10ый раз тут читаю
Ответ Сергей Круг
Тоже сразу этот анекдот вспомнил ))
"у которого от одной женщины 11 детей"
Это он так думает))
Ответ GLW
Угадай кто против ДНК теста при рождении детей? Женщины, примерно все как одна. Даже честные покрывают блудниц
Ответ Direct free kick
Так пусть кто сомневается, тот делает. А то некоторые хотят за счёт гос-ва (налогов) всем подряд делать.
Что ж ты ростался с Бузовой? Сейчас бы штамповал детей вместе с ней и вся страна,была бы тебе благодарна, что ты уберёг её от этой бездарности.
Ответ Dinamik1
Может он спас - от их потомства )) двойная сила
Ответ Dinamik1
Ну шутки шутками, а Тарасов тут вполне логичен. Раз у него 5 детей, то очевидно что он очень благосклонно к ним относится и явно их хотел. А как показало время Бузова за 40 лет только прибухивать научилась, а строить отношения и семью нет. Ни ребёнка, но котёнка.
Тарасов понял что с ней ловить нечего в этом плане.
Родишь так одиннадцать, а из них потом пять вырастут в Алешек Терминаторов. От такого позора не отмыться.
Тарасов-это бузова ,но с членом. В остальном,никакой разницы.Не судите строго
Ответ antiginer
Бузова даже умнее
Ответ antiginer
готовый ник для спортса - "Бузова с членом"
Я прямо таю, когда вот такие персонажи задвигают за ценности.

Особенно про "воспитание - это пример родителей".

Это нам задвигает тип, у которого уже третий брак, при этом четыре ребенка у него от "модели" (читай - профессиональной эскортницы), а сам он на отдыхе лезет к ровно таким же эскортницам и написывает, умоляя дать ему номер (читал в том году новость об этом).

И если вдуматься, то это очень грустно. Глубоко непорядочный изменщик, глупый абсолютно с любой точки зрения человек воспитывает сразу пять детей и ведь он даже не какой-то супер-профи в своей стезе чтоб хотя бы на это можно было списать, мол, да, может дядька с запашком, но зато великий спортсмен.

И дети вырастут в такой же среде и, что хуже всего, вырастут такими же, да еще и при деньгах, что с детства отобьет всякое желание добиваться чего-то.
Ответ Moddard
Комментарий скрыт
Ответ Moddard
Я кончено нисколько не защищаю этого персонажа. Скорее он мне даже неприятен…

Но назвать профессионального футболиста топ-клуба РПЛ «не каким-то супер-профи» может только настоящий диванный эксперд.
Че ты там говорил про сумасшедших родителей-то?
Он реально .. нутый., соревнования по рождению детей только нездоровые люди устраивают...
Ответ Westmoreland
Он реально .. нутый., соревнования по рождению детей только нездоровые люди устраивают...
А где он сказал, что собирается соревноваться, скорее он думал, что у него много детей, а встретил человека с футбольной командой детей
Мы уже поняли, что Медиалига - это сборище душевнобольных, но зачем каждый раз нам об этом напоминать?
