«Амкал» сыграет с 2Drots 2 мая, СКА и «Десятка» встретятся 3-го. Расписание второго тура Медиалиги
Опубликовано расписание 2-го тура WINLINE Медиалиги.
В центральном матче «Амкал» и 2Drots встретятся в субботу, 2 мая. Начало – в 14:00.
Медиалига, 2-й тур
2 мая
«БроукБойз» – Fight Nights – 11:00
«Амкал» – 2Drots – 14:00
«Матч ТВ» – Prime Squad – 17:00
Lit Energy – «Юнисон» – 20:00
3 мая
ФК «10» – СКА – 17:00
«Народная Команда» – FC ViBE – 20:00
Все матчи пройдут на стадионе «Космос» во Внукове.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный сайт Медиалиги
