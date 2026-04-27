«Амкал» сыграет с 2Drots 2 мая, СКА и «Десятка» встретятся 3-го. Расписание второго тура Медиалиги

Опубликовано расписание 2-го тура WINLINE Медиалиги.

В центральном матче «Амкал» и 2Drots встретятся в субботу, 2 мая. Начало – в 14:00.

Медиалига, 2-й тур

2 мая

«БроукБойз» – Fight Nights – 11:00

«Амкал» – 2Drots – 14:00

«Матч ТВ» – Prime Squad – 17:00

Lit Energy – «Юнисон» – 20:00

3 мая

«СиндЕкат» – «Банка» – 11:00

«Эгриси» – «Апсны» – 14:00

ФК «10» – СКА – 17:00

«Народная Команда» – FC ViBE – 20:00

Все матчи пройдут на стадионе «Космос» во Внукове.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный сайт Медиалиги
