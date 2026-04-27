  • Дмитрий Тарасов: «Сумасшедшие родители за счет детей хотят реализовать свои мечты в спорте. Ребенок говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это ужасно»
74

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о воспитании детей.

– Как правильно: надавить на ребенка, чтобы он регулярно занимался чем-то одним или чтобы ребенок сам выбирал, чем и сколько ему заниматься?

– Я видел большое количество сумасшедших родителей, не состоявшихся в спорте, которые за счет детей хотят реализовать свои мечты. Спрашиваешь ребенка, а он говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это просто ужасно. Таких родителей надо подальше от детей. Таких родителей много. Они есть в разных видах спорта.

Ребенок должен любить то, чем он занимается. Он должен хотеть этим заниматься. У меня ребенку 4 года, и я всегда его спрашиваю: «Поедем на тренировку?» Он может сказать: «Нет». Я тогда: «Окей». Но потом может сказать: «Ладно, поехали, я потренируюсь».

Если бы у меня была задача сделать его футболистом, наверное, я бы заставлял уже с трех лет заниматься с мячом. Должно быть детство. Зачем заставлять, если не идет?

Много людей обращается, чтобы я помог организовать просмотр. Но сразу говорю: «Если откажут, то я не буду просить». Я за спортивный принцип. Если есть данные, то я рад помочь.

Мы привели детей на гимнастику, и нас многие хейтят: «Понятно почему их взяли. Понятно, почему они занимают первые места». Я над этим смеюсь.

Я за них на ковре не выступаю, я за них каждый день по 6 часов не тренируюсь, в 6 утра за них не встаю. Они добиваются всего сами.

Детей нужно направлять. Можно показать несколько видов спорта. Можно показать: здесь люди поют, здесь на коньках катаются, здесь спортом занимаются. Посмотрели, если пошло, то пожалуйста. И ты уже просто поддерживаешь, – сказал Тарасов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал FC Vibe
Тут на все 100 процентов прав. Количество неадекватных родителей в спорте очень немаленькое
Родственник есть такой. Сына буквально против его воли тащит в баскетбол (парень высоченный в свои 15 лет). Говорю ему: "Что ты делаешь? Видишь же, что ему опостылело это всё уже давно. Зачем травмируешь пацана?". А он мне отвечает: "Мне его тренер сказал, что у него талант. Пробьётся в профспорт, начнёт деньги зарабатывать. А потом, как повзрослеет, пусть к психологу ходит, тот ему все эти ваши травмы вылечит".
Вот такой отец у парня. И потом, когда эти люди стареют, ходят и всем рассказывают, какое неблагодарное поколение растёт - он всё ради сына, по тренировкам и соревнованиям возил, а тот теперь с ним даже общение не поддерживает 🤷🏻‍♂️
Комментарий скрыт
Если бы только в спорте, все свои несбывшиеся мечты и хотелки переносят на ребёнка. Ну щас то у меня получится. А оно ему надо?
С другой стороны, если не заставлять заниматься спортом, то будет все время сидеть в четырех стенах и в смартфоны залипать. Просто если заставляешь, то хоть нужно узнавать то, что отпрыску интересно
купи ему велик.
Купили. смартфон все равно интереснее.
Да уж. Вечная тема когда родители хотят от детей реализации тех мечт что у них не исполнились, не понимая что ребёнок это не твой клон-робот, а в сути другой человек, которому по достижению вразумительного возраста свои желания появляются глядя на мир вокруг. Конфликт этот вечен.
Можно к нему, как угодно относиться. Но тут он прав на 100%. И лучше бы все родители так рассуждали и не ломали своих детей, чем как большинство родителей наших фигуристок
Тарасову на Спортсе давно приклеили ярлык недалекого человека - т.н. либералы из-за его открытой политической позиции. А он просто искренне говорит то, что думает, и откровенных глупостей от него никто не сможет вспомнить, я уверен.
И тут он конечно же озвучил очевидные вещи, с которыми практически все родители согласятся, но при этом часто сами не задумываются над тем, почему они сами заставляют своих детей делать что-то)
Да тут прям соседняя новость про 11 детей есть
Тут тонкая грань, если дать ребенку полную свободу выбора, то он бы играл в стендоф с утра до вечера с лимонадом и чипсами, поэтому не много где то надавить и подтолкнуть надо, в школу же мы заставляем ходить, хотя там тоже психологические травмы могут быть, а это тоже образование только спортивное, но конечно если ребенку прям спорт противен и совсем не приносит удовольствия, то ломать его не нужно.
жиза. это верх тупости.

как и все прочие доп занятия по принципу занять ради занять, а не когда детям интересно.
Это как в армейской поговорке: "чем бы солдат не занимался, лишь бы за... (устал то есть)".
А у нас многие эти методы на детей переносят.
Именно так. Мой тренер по плаванию еще детей тренирует, ну как тренирует, учит плавать плюс ставит технику, а там дальше уже родители ведут в ДЮСШ, если хотят. Так вот, он мне говорил о огромном количестве детей, у которых фактически нет свободного времени. В будни он с раннего утра до 8-9 вечера занят, в выходные - свободного времени от силы пара часов. И в 10-12 лет там уже абсолютно выгоревший ребенок, которому ничего не хочется.
Удивительно, но тут с Тарасовым согласен на все 100
Ребёнок не знает, что он хочет, так как в принципе не в курсе, что можно, а что нет. Лучше бы сказали, сколько целеустремлённых детей тренеры видят в принципе. Думаю, что 1 промилле. Если родитель повёрнутый, то это не решится просто уходом из секции, "повёрнутость" будет вылезать во всём.
Увлечённый родитель скорее плюс для ребёнка, он будет всячески помогать ребёнку, заниматься с ним, а не на диване лежать и критиковать. Опаснее родители, которые сами не знают ничего, но увидели, что в НХЛ/теннисе "много плотят", дают денег и на этом всё кончается.
Но вообще все разные: и родители, и дети. И все делают ошибки.
Одно дело реализовывать комплексы родителей, а другое развивать через не хочу. Дети и в школу не хотят ходить, это же не повод забить на учёбу пока он сам не проявит желание
пинать балду на уроке и забивать на домашку никто не отменял.

а вот пинать балду на тренировке по спорту куда сложнее. на футбол или с бассейн мобилу в карман не возьмешь.
Так тренировка идёт 1-1,5 ч. и не каждый день, а учёба по 5-7 часов+самостоятельная подготовка дома
