Дмитрий Тарасов: «Сумасшедшие родители за счет детей хотят реализовать свои мечты в спорте. Ребенок говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это ужасно»

Дмитрий Тарасов: родители за счет детей хотят реализовать свои мечты в спорте.

Экс-полузащитник «Локомотива » и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о воспитании детей.

– Как правильно: надавить на ребенка, чтобы он регулярно занимался чем-то одним или чтобы ребенок сам выбирал, чем и сколько ему заниматься?

– Я видел большое количество сумасшедших родителей, не состоявшихся в спорте, которые за счет детей хотят реализовать свои мечты. Спрашиваешь ребенка, а он говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это просто ужасно. Таких родителей надо подальше от детей. Таких родителей много. Они есть в разных видах спорта.

Ребенок должен любить то, чем он занимается. Он должен хотеть этим заниматься. У меня ребенку 4 года, и я всегда его спрашиваю: «Поедем на тренировку?» Он может сказать: «Нет». Я тогда: «Окей». Но потом может сказать: «Ладно, поехали, я потренируюсь».

Если бы у меня была задача сделать его футболистом, наверное, я бы заставлял уже с трех лет заниматься с мячом. Должно быть детство. Зачем заставлять, если не идет?

Много людей обращается, чтобы я помог организовать просмотр. Но сразу говорю: «Если откажут, то я не буду просить». Я за спортивный принцип. Если есть данные, то я рад помочь.

Мы привели детей на гимнастику, и нас многие хейтят: «Понятно почему их взяли. Понятно, почему они занимают первые места». Я над этим смеюсь.

Я за них на ковре не выступаю, я за них каждый день по 6 часов не тренируюсь, в 6 утра за них не встаю. Они добиваются всего сами.

Детей нужно направлять. Можно показать несколько видов спорта. Можно показать: здесь люди поют, здесь на коньках катаются, здесь спортом занимаются. Посмотрели, если пошло, то пожалуйста. И ты уже просто поддерживаешь, – сказал Тарасов.