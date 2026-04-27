Дмитрий Тарасов: «Сумасшедшие родители за счет детей хотят реализовать свои мечты в спорте. Ребенок говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это ужасно»
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о воспитании детей.
– Как правильно: надавить на ребенка, чтобы он регулярно занимался чем-то одним или чтобы ребенок сам выбирал, чем и сколько ему заниматься?
– Я видел большое количество сумасшедших родителей, не состоявшихся в спорте, которые за счет детей хотят реализовать свои мечты. Спрашиваешь ребенка, а он говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это просто ужасно. Таких родителей надо подальше от детей. Таких родителей много. Они есть в разных видах спорта.
Ребенок должен любить то, чем он занимается. Он должен хотеть этим заниматься. У меня ребенку 4 года, и я всегда его спрашиваю: «Поедем на тренировку?» Он может сказать: «Нет». Я тогда: «Окей». Но потом может сказать: «Ладно, поехали, я потренируюсь».
Если бы у меня была задача сделать его футболистом, наверное, я бы заставлял уже с трех лет заниматься с мячом. Должно быть детство. Зачем заставлять, если не идет?
Много людей обращается, чтобы я помог организовать просмотр. Но сразу говорю: «Если откажут, то я не буду просить». Я за спортивный принцип. Если есть данные, то я рад помочь.
Мы привели детей на гимнастику, и нас многие хейтят: «Понятно почему их взяли. Понятно, почему они занимают первые места». Я над этим смеюсь.
Я за них на ковре не выступаю, я за них каждый день по 6 часов не тренируюсь, в 6 утра за них не встаю. Они добиваются всего сами.
Детей нужно направлять. Можно показать несколько видов спорта. Можно показать: здесь люди поют, здесь на коньках катаются, здесь спортом занимаются. Посмотрели, если пошло, то пожалуйста. И ты уже просто поддерживаешь, – сказал Тарасов.
Вот такой отец у парня. И потом, когда эти люди стареют, ходят и всем рассказывают, какое неблагодарное поколение растёт - он всё ради сына, по тренировкам и соревнованиям возил, а тот теперь с ним даже общение не поддерживает 🤷🏻♂️
И тут он конечно же озвучил очевидные вещи, с которыми практически все родители согласятся, но при этом часто сами не задумываются над тем, почему они сами заставляют своих детей делать что-то)
как и все прочие доп занятия по принципу занять ради занять, а не когда детям интересно.
А у нас многие эти методы на детей переносят.
Увлечённый родитель скорее плюс для ребёнка, он будет всячески помогать ребёнку, заниматься с ним, а не на диване лежать и критиковать. Опаснее родители, которые сами не знают ничего, но увидели, что в НХЛ/теннисе "много плотят", дают денег и на этом всё кончается.
Но вообще все разные: и родители, и дети. И все делают ошибки.
а вот пинать балду на тренировке по спорту куда сложнее. на футбол или с бассейн мобилу в карман не возьмешь.