Генич после поражения «Матч ТВ» в Медиалиге: «Этот матч отнял у меня лет 10 жизни. На поле была не команда, а ребята в одинаковых футболках»

Генич после поражения «Матч ТВ» в Медиалиге: этот матч отнял у меня лет 10 жизни.

Президент команды «Матч ТВ» Константин Генич высказался после поражения от «Банки» (3:3, 2:3 Б) в 1-м туре седьмого сезона WINLINE Медиалиги .

«Матч ТВ» во втором тайме игры с «Банкой» вел 3:1, но упустил преимущество и проиграл в серии буллиталити.

«В финале ЧМ Аргентина тоже 2:0 вела и упустила. Отдали свою игру Когда игроки думают, что они футболисты и начинают верить в это, появляются проблемы.

В Медиалиге голого класса немного. Он есть у «литов», «Десятки », СКА, «Амкала », 2Drots. У нас его нет. Мы можем брать только бойцовскими качествами. После того как забили второй, подумали, что игра сделана.

Сегодня все недоработали: футболисты, тренер, судья нас не пожалел. Мне кажется, не было удаления. С другой стороны, могли на 3:4 устроиться. Наверное, это было бы справедливо. Потому что футбол наказывает. То, что сегодня я увидел, отняло у меня лет 10 жизни.

Обидно до слез? Все знают, что для меня значит эта команда, сколько я в нее вкладываю сил и эмоций. Каждый сезон мы подходим с вагоном ожиданий. Хорошо тренировались, все хотелки тренерского штаба выполнены, у нас самая большая заявка. Мне как руководителю нужен результат.

Вот эта расслабленная «Банка », которая не парилась на бровке, взяла и перевернула игру. А мы все такие с тренировками, с титульным спонсором вот так жиденько обкакались. Самое обидное, что на поле была не команда, просто ребята в одинаковых футболках.

Повлияло отсутствие Виталия Миллера [главный тренер «Матч ТВ» – Спортс’‘]? Конечно. Но есть объективные обстоятельства. Он работает в РФС. На эти даты поставили турнир в Казахстане, где участвует юношеская сборная России. Там он выполняет важную организаторскую роль», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’‘.