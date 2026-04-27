Генич после поражения «Матч ТВ» в Медиалиге: «Этот матч отнял у меня лет 10 жизни. На поле была не команда, а ребята в одинаковых футболках»

Президент команды «Матч ТВ» Константин Генич высказался после поражения от «Банки» (3:3, 2:3 Б) в 1-м туре седьмого сезона WINLINE Медиалиги.

«Матч ТВ» во втором тайме игры с «Банкой» вел 3:1, но упустил преимущество и проиграл в серии буллиталити.

«В финале ЧМ Аргентина тоже 2:0 вела и упустила. Отдали свою игру Когда игроки думают, что они футболисты и начинают верить в это, появляются проблемы.

В Медиалиге голого класса немного. Он есть у «литов», «Десятки», СКА, «Амкала», 2Drots. У нас его нет. Мы можем брать только бойцовскими качествами. После того как забили второй, подумали, что игра сделана.

Сегодня все недоработали: футболисты, тренер, судья нас не пожалел. Мне кажется, не было удаления. С другой стороны, могли на 3:4 устроиться. Наверное, это было бы справедливо. Потому что футбол наказывает. То, что сегодня я увидел, отняло у меня лет 10 жизни.

Обидно до слез? Все знают, что для меня значит эта команда, сколько я в нее вкладываю сил и эмоций. Каждый сезон мы подходим с вагоном ожиданий. Хорошо тренировались, все хотелки тренерского штаба выполнены, у нас самая большая заявка. Мне как руководителю нужен результат.

Вот эта расслабленная «Банка», которая не парилась на бровке, взяла и перевернула игру. А мы все такие с тренировками, с титульным спонсором вот так жиденько обкакались. Самое обидное, что на поле была не команда, просто ребята в одинаковых футболках.

Повлияло отсутствие Виталия Миллера [главный тренер «Матч ТВ» – Спортс’‘]? Конечно. Но есть объективные обстоятельства. Он работает в РФС. На эти даты поставили турнир в Казахстане, где участвует юношеская сборная России. Там он выполняет важную организаторскую роль», – сказал Генич в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Президент «Матч ТВ» Константин Генич
Повлияло отсутствие Миллера?
Вы хоть уточните, что это не тот Матч-ТВ и не тот Миллер :)
Ответ Габорик
у них там свой луна-парк, с Матч-Тв и Миллером)
Карма за твую работу последних 10 лет.
а поподробнее можно? в чем претензия?
Наверное ещё и поставил на победу своей команды
и он еще рассуждает о чем-то на серьезных щах.. Цирк
10 лет плюс,это как раз пенсия
Так вы и есть люди в одинаковых футболках и то не все
Они скоро,на почве мании величия, заполонят весь спортс и окрестности,со своей медиалигой..
Опять обиделся на всех.
Это ещё Бубнов ТТД не считал, а так- ДИЛЕТАНТЫ!
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая назвал «дичью» приглашение тренеров из Медиалиги в РПЛ: «После победы «Крыльев» пишут, что там работает Панов. Не главный тренер, который все делает, а Панов!»
вчера, 18:49
Чеченский блогер Асхаб Тамаев обратился к Роналду – он хочет купить Bugatti португальца и готов дать «любую сумму»
вчера, 18:01Видео
Боец Шовхал Чурчаев пригласил на матч медиаклуба «Апсны»: «Вперед Абхазия! Мы с вами газуем!»
вчера, 17:08Видео
Медиафутболист Чужой потроллил Дивеева: «В РПЛ легче играть, чем в Медиалиге»
вчера, 16:09
Тютюнников – и.о. главного тренера Lit Energy
вчера, 14:00
Комик Воронин о «Банке»: «Я смешал КВН и футбол»
вчера, 13:05
«Если ему классно в 2Drots, пусть остается. Если нет – нужно выбирать себя». Шера о Фроле
вчера, 12:15
Некит: «У Крапа есть шансы на что угодно. Он может на ракете полететь на Луну»
вчера, 10:25
Осипов отреагировал на анекдот Шеры: «Лучше подумаю, как юмористов доморощенных уважению научить, благо есть чему на опыте страны своей любимой. Хотя дурак дураком так и останется»
29 апреля, 18:58
Некит о бане Володи XXL: «Лига показывает, что Егорова лучше не трогать. Или огурцы, не знаю»
29 апреля, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Вадим Гаранин: «Вспоминаю «Ростов» Карпина, на эту команду было обалденно приятно смотреть»
29 апреля, 13:12
Александр Гришин: «Фассон – средний игрок, в ЦСКА должны быть футболисты другого уровня. Не думаю, что на него будет большой спрос, если уйдет из «Локомотива»
28 апреля, 18:30
Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
26 апреля, 19:51
Блогер Анар нанес символический удар перед матчем «Рубин» – ЦСКА. Стример OverDrive возмутился: «За вклад в распространение венерических заболеваний или за что?»
26 апреля, 16:34
Карпов о Гаранине в «Пари НН»: «Они с Евменовым работали вместе. Вадим подходит под их желание играть в некий атакующий стиль»
26 апреля, 16:12
Экс-хавбек 2Drots и «Десятки» Скоропуп забил дебютный гол во Второй лиге за «Урал-2». Это его первый сезон в профи
26 апреля, 13:30Видео
Шустиков-младший: «Когда «Торпедо» принял Игнашевич, мне было уже за 30. Я впервые увидел, как можно продлить карьеру»
25 апреля, 19:35
Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
24 апреля, 19:43
Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»
24 апреля, 11:58
«Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
24 апреля, 10:09
Рекомендуем