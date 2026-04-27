«Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах». Игрок «Урала-2» Скоропуп выдал новое мем-интервью

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов выдал новое мем-интервью после матча против «Ижевска» (2:0) в LEON-Второй лиге Б.

23-летний экс-хавбек ФК «10» и 2Drots забил дебютный гол за «Урал-2» в этом матче.

«Эмоции от игры? Очень-очень рад. Дудухнул хорошо. История: батя на охоте подстрелил гуся. И пишет: «Посвящаю этого гуся тебе». Я говорю: «Ладно, тогда с меня гол». И вот я тоже дудухнул. Прибил гуся немножко. 

Хотели победить. Мы еще ни разу не побеждали. Вот первый раз победили. Классно.

Нас переигрывали в первом тайме? Да не переигрывали. Просто дудух-дадах. Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах.

Настрой на следующие игры такой же, как и на все предыдущие. Пошлю отца на охоту? Да. Главное на охоту, и никуда больше», – сказал Скоропупов.

«Вторая лига Б – где «б» это «Бо-о-оже, какой замечательный футбол». Милейшее мем-интервью

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Ну первое интерью было искренне прикольное, а щас он пытается поймать хайп. Вышел кринж
Пытался поймать хайп, вышел кринж. Короче, минус вайб✌️
такой вот кейс
Это же Тимоти Шаламе! Дюна хороший хильм, там было много дудух-дадах.
Меланж переел получается!
как и в Интерстелларе
Лига олигофренов
Здесь речь не о РПЛ
Хотели как лучше, получилось как дадах
Так Скоропуп или Скоропупов?
Дудух-дадах!
Дудухдадахов
От размышления над этой дилеммой мы все скоро пуп надорвём
И в чем тут мемность?
Я настраиваюсь что бы подойти к девушке и завести уверенно интересный разговор.
Также я когда начинаю говорить с девушкой:
"Не хочешь дудухнуть ко мне и прибить гуся немножко?" :)))
Играл бы еще этот парень как болтает
Это кому-то смешно, кроме детсадовцев?
Еще самому персонажу, который это выдает. Сидит сейчас и смакует себя
Ёлки-палки, оказывается есть люди кринжовее меня! Как видно, в футболе ещё не всё придумано!
