«Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах». Игрок «Урала-2» Скоропуп выдал новое мем-интервью

Полузащитник «Урала-2» Скоропуп выдал новое мем-интервью.

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов выдал новое мем-интервью после матча против «Ижевска » (2:0) в LEON-Второй лиге Б.

23-летний экс-хавбек ФК «10» и 2Drots забил дебютный гол за «Урал-2 » в этом матче.

«Эмоции от игры? Очень-очень рад. Дудухнул хорошо. История: батя на охоте подстрелил гуся. И пишет: «Посвящаю этого гуся тебе». Я говорю: «Ладно, тогда с меня гол». И вот я тоже дудухнул. Прибил гуся немножко.

Хотели победить. Мы еще ни разу не побеждали. Вот первый раз победили. Классно.

Нас переигрывали в первом тайме? Да не переигрывали. Просто дудух-дадах. Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах.

Настрой на следующие игры такой же, как и на все предыдущие. Пошлю отца на охоту? Да. Главное на охоту, и никуда больше», – сказал Скоропупов.

«Вторая лига Б – где «б» это «Бо-о-оже, какой замечательный футбол». Милейшее мем-интервью