«Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах». Игрок «Урала-2» Скоропуп выдал новое мем-интервью
Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов выдал новое мем-интервью после матча против «Ижевска» (2:0) в LEON-Второй лиге Б.
23-летний экс-хавбек ФК «10» и 2Drots забил дебютный гол за «Урал-2» в этом матче.
«Эмоции от игры? Очень-очень рад. Дудухнул хорошо. История: батя на охоте подстрелил гуся. И пишет: «Посвящаю этого гуся тебе». Я говорю: «Ладно, тогда с меня гол». И вот я тоже дудухнул. Прибил гуся немножко.
Хотели победить. Мы еще ни разу не побеждали. Вот первый раз победили. Классно.
Нас переигрывали в первом тайме? Да не переигрывали. Просто дудух-дадах. Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах.
Настрой на следующие игры такой же, как и на все предыдущие. Пошлю отца на охоту? Да. Главное на охоту, и никуда больше», – сказал Скоропупов.
Дудух-дадах!
Также я когда начинаю говорить с девушкой: