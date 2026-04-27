Вадим Гаранин: «В Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе»

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин считает, что некоторые клубы WINLINE Медиалиги могли бы конкурировать на высоком уровне в профессиональном футболе.

– Вы говорили, что в Медиалиге больше футбола, чем в некоторых командах ФНЛ. С чем это связано?

– С футбольной идей. Мы можем выиграть или проиграть, но есть сама идея игры. Да, и там, и там результат очень важен. Но мы хотим идти через идею, через футбольную составляющую. Мы [Lit Energy – Спортс’‘] подписали всего двух новичков, но в сравнении с прошлым годом наша команда стала намного сильнее именно за счет идеи.

Остаюсь при своем мнении, что в Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе. «СиндЕкат » – играющая команда, «Амкал » – играющая команда. Таких команд в профессиональном футболе очень мало. Причем команд сильных, с очень хорошими футболистами. Топовые клубы Медиалиги были бы конкурентами на очень серьезном уровне в проффутболе, – сказал Гаранин в интервью корреспонденту Спортса’’ Александру Подопригорину.

Напомним, инсайдер Иван Карпов написал , что Гаранин близок к назначению в «Пари НН ».