Вадим Гаранин: «В Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе»

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин считает, что некоторые клубы WINLINE Медиалиги могли бы конкурировать на высоком уровне в профессиональном футболе.

– Вы говорили, что в Медиалиге больше футбола, чем в некоторых командах ФНЛ. С чем это связано?

– С футбольной идей. Мы можем выиграть или проиграть, но есть сама идея игры. Да, и там, и там результат очень важен. Но мы хотим идти через идею, через футбольную составляющую. Мы [Lit Energy – Спортс’‘] подписали всего двух новичков, но в сравнении с прошлым годом наша команда стала намного сильнее именно за счет идеи.

Остаюсь при своем мнении, что в Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе. «СиндЕкат» – играющая команда, «Амкал» – играющая команда. Таких команд в профессиональном футболе очень мало. Причем команд сильных, с очень хорошими футболистами. Топовые клубы Медиалиги были бы конкурентами на очень серьезном уровне в проффутболе, – сказал Гаранин в интервью корреспонденту Спортса’’ Александру Подопригорину.

Напомним, инсайдер Иван Карпов написал, что Гаранин близок к назначению в «Пари НН».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Закусывать надо хотя бы иногда, а то читаешь так диву давишься, как это клуб медиа лиги ЛЧ не выиграл еще
Видели как они могут конкурировать
Больше не хочется видеть😁
Если честно, то медийка полностью заменила пердив. Про него почти не пишут, только в тех городах, где есть команды,видна движуха. Наверно пришло время,что то менять.
Серьёзно? И это говорит проф тренер?
