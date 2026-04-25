  • Сергей Шустиков-младший о работе в такси на BMW: «Зарабатывал около пяти тысяч рублей в день. При Булатове в «Торпедо» почти не играл, сидел без премиальных, а семью-то кормить надо»
12

Сергей Шустиков-младший о работе в такси на BMW: «Зарабатывал около пяти тысяч рублей в день. При Булатове в «Торпедо» почти не играл, сидел без премиальных, а семью-то кормить надо»

Сергей Шустиков-младший таксовал на BMW за примерно пять тысяч рублей в день.

Бывший защитник «Торпедо» Сергей Шустиков-младший рассказал, что работал в такси на BMW, где получал около пяти тысяч рублей в день.

В семье Шустиковых он стал капитаном «Торпедо» уже в третьем поколении, как его отец и дед.

– Вы говорили, что передвигаетесь на BMW X3. Давно?

– С 2013-го.

– Какой же у нее пробег?

– 240 тысяч. Пока не подводит, так что продавать нет смысла. Да и что сейчас взамен купишь? Цены на новые автомобили космические. Даже на китайские.

– Таксистом вы подрабатывали на той самой BMW?

– Да. Это сезон-2016/17, Вторая лига. Тренировал «Торпедо» Булатов, при нем я почти не играл, сидел без премиальных. А семью-то кормить надо. Вот и таксовал.

– В «Яндексе»?

– Да, зарегистрировался через приложение. Была фиксированная комиссия – не помню какая. В среднем зарабатывал около пяти тысяч рублей в день. Иногда чуть больше.

– Работали в «Бизнесе»?

– Нет, «Комфорт+». В «Бизнес» мой автомобиль не прошел из-за цвета. У меня серый. А там нужен черный или темно-синий. Но все равно многие пассажиры удивлялись, когда подруливал BMW: «Вы точно за мной?»

– Узнавали вас?

– Нет. И слава богу! Боялся, что кто-то узнает, снимет украдкой видео, выложит в интернет, поднимется шум... Я же в «Торпедо» никому не говорил, чем занимаюсь в отпуске и в свободное от тренировок время.

– В «Комфорт+» клиентура приличная?

– Ну пару раз садились пьяные ребята, вез их куда-то за МКАД. Всю дорогу лезли с вопросами типа: «А почему ты на такой машине таксуешь?» Я что-то вежливо отвечал, – сказал Шустиков-младший.

Шустиков-младший стал чемпионом четвертого сезона WINLINE Медиалиги в составе «Титана».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тоже пару раз в такси попадались БМВ и Мерсы, причем достаточно свежие. Но я с вопросами не лезу, да и вообще езжу молча. В конце концов таксист – вполне достойная профессия, полезная.
Примерно столько и должна зарабатывать основная масса футболистов.
Ну во второй лиге реально зарплаты невысокие, конечно если хочется БМВ содержать, и семью, то придется подрабатывать. Сейчас также во второй лиге ребята подрабатывают вне футбола.
Главное не бездельничать.
Ну бывает. В кризис, помню, куча серьезных авто в такси появилась - денег у народа не было платить по кредитам, ипотекам.
Шустиков-младший о зарплате 100 тысяч рублей: «В «Торпедо», может, у кого-то и есть 250, но не у своих»
24 апреля, 12:42
