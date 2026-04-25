Lit Energy разгромил Fight Nights в 1-м туре МФЛ-7
WINLINE Медиалига, 1-й тур
25 апреля, суббота
Lit Energy – Fight Nights – 5:0 (2:0)
Lit Energy (стартовый состав): Коваль, Мусса, Чиж, Спичка, Тала, Алекс, Суля, Ивака, Арс, Базелюк, Ромарио.
Fight Nights (стартовый состав): Арби, Долгуша, Захаров, Сэм, Самсон, Сафа, Старостенко, Ефрем, Клишин, Шаба, Холланд.
Голы: 1:0 – Ивакин (11), 2:0 – Ромарио (21), 3:0 – Базелюк (28), 4:0 – Забава (38), 5:0 – Ивакин (39).
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
