Prime Squad проиграл «СиндЕкату» в дебютном матче в Медиалиге
WINLINE Медиалига, 1-й тур
25 апреля, суббота
Prime Squad – «СиндЕкат» – 1:2 (0:0)
Prime Squad: Сычев, Новик, Сэмио, Иваньков, Бегларян, Анисимов, Алекс Стиль, Емелин, Лях, Радченко, Щеткин.
«СиндЕкат»: Арапов, Герас Jr., Сосранов, Сакович, Герас, Подокс, Репях, Газдан, Подберезкин, Саркисян, Юсупов.
Голы: 0:1 – Герас (28), 1:1 – Сэмио (42, П), 1:2 – Сакович (45, П).
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Для Prime Squad матч стал дебютным в МФЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
