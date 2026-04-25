Prime Squad проиграл «СиндЕкату» в дебютном матче в Медиалиге

Prime Squad проиграл в дебютном матче в МФЛ.

WINLINE Медиалига, 1-й тур

25 апреля, суббота

Prime Squad – «СиндЕкат» – 1:2 (0:0)

Prime Squad: Сычев, Новик, Сэмио, Иваньков, Бегларян, Анисимов, Алекс Стиль, Емелин, Лях, Радченко, Щеткин.

«СиндЕкат»: Арапов, Герас Jr., Сосранов, Сакович, Герас, Подокс, Репях, Газдан, Подберезкин, Саркисян, Юсупов.

Голы: 0:1 – Герас (28), 1:1 – Сэмио (42, П), 1:2 – Сакович (45, П).

Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».

Для Prime Squad матч стал дебютным в МФЛ.