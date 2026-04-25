СКА Басты разгромил FC Vibe Кузнецова в 1-м туре МФЛ-7 – 5:0. Писарский забил красным мячом почти со своей половины поля и оформил 2+2 по гол+пас
WINLINE Медиалига, 1-й тур
25 апреля, суббота
СКА – FC Vibe – 5:0 (1:0).
Голы: 1:0 – Демин (6, автогол), 2:0 – Сима (29), 3:0 – Корж (42), 5:0 – Писарский (50, бонусный).
СКА: Кузьменко, Набабкин, Точе, Теняев, Герчиков, Еременко, Аддо, Сима, Бадоев, Писарский, Халназаров.
FC Vibe: Махарадзе, Арсланов, Фетисов, Бара, Ильин, Валентайн, Бабков, Васиченко, Блатов, Федоров.
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
