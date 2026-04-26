  • Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket

Результаты 8-го и 9-го туров Лига Ставок Media Basket.

Результаты 8-го и 9-го туров Лига Ставок Media Basket.

Media Basket, 8-й тур

25 апреля, суббота

Goats x Gorky (команда Гуди) – AUF – 25:22

FLAVA x VK (команда Тимати) – «Пена Тим» – 28:22

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Goats x Gorky (команда Гуди) – 19:18

Blatosphera (команда Словетского) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 17:18

AUF – SBC (команда Элджея) – 34:18

«Пена Тим» – Hoops – 21:24

SBC (команда Элджея) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 30:45

9-й тур

26 апреля, воскресенье

Favela x Campus – Grand Perque – 19:26

Lugang Team (команда Гуфа) – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 24:32

Grand Perque – T-Squad (команда Текилы) – 16:21

Lugang Team (команда Гуфа) – Underground Bizne$ – 24:22

SBC (команда Элджея) – Favela x Campus – 31:29

Underground Bizne$ – «Пена Тим» – 30:28

T-Squad (команда Текилы) – Lugang Team (команда Гуфа) – 29:39

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
