Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
Результаты 8-го и 9-го туров Лига Ставок Media Basket.
Media Basket, 8-й тур
25 апреля, суббота
Goats x Gorky (команда Гуди) – AUF – 25:22
FLAVA x VK (команда Тимати) – «Пена Тим» – 28:22
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – Goats x Gorky (команда Гуди) – 19:18
Blatosphera (команда Словетского) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 17:18
AUF – SBC (команда Элджея) – 34:18
«Пена Тим» – Hoops – 21:24
SBC (команда Элджея) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 30:45
9-й тур
26 апреля, воскресенье
Favela x Campus – Grand Perque – 19:26
Lugang Team (команда Гуфа) – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 24:32
Grand Perque – T-Squad (команда Текилы) – 16:21
Lugang Team (команда Гуфа) – Underground Bizne$ – 24:22
SBC (команда Элджея) – Favela x Campus – 31:29
Underground Bizne$ – «Пена Тим» – 30:28
T-Squad (команда Текилы) – Lugang Team (команда Гуфа) – 29:39
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.
