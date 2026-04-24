Вертолет с президентом Медиалиги Осиповым и экс-футболисткой сборной России Тодуа приземлился на поле стадиона в Абхазии. Здесь открыли 7-й сезон МФЛ

Президент МФЛ Осипов прилетел на вертолете на матч открытия в Абхазии.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов и экс-голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа креативно открыли новый сезон МФЛ.

В первом матче седьмого розыгрыша турнира на стадионе «Динамо» в Сухуме играют местный «Апсны » и «Амкал ».

Перед стартовым свистком в центре поля приземлился вертолет, из которого вышел с мячом Осипов в сопровождении Тодуа.

Игра Медиалиги традиционно собрала аншлаг в Абхазии. Трансляцию на ютубе смотрят более 11 тысяч зрителей.