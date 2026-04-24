Экс-защитник «Народной Команды» и «Химок» Чежия – игрок 2Drots

«Народная Команда» объявила о переходе экс-защитника «Химок» Ираклия Чежии в 2Drots.

«Ираклий Чежия покинул «Народную» за пару часов до закрытия трансферного окна и продолжит карьеру в 2Drots.

Решение одного из лидеров обороны и раздевалки пришлось на непростой момент, когда команда уже была сформирована, заявка отправлена и все мы готовились к старту сезона. При этом на этой позиции за «красно-белых» будут играть не менее статусные игроки – Антон Иванов и Эрик Товмасян!

Мы уважаем право игрока выбирать свой путь, при этом внутри клуба неизменны наши ориентиры: открытость, честность и ответственность перед партнерами и болельщиками.

«Народная» строится как проект, в котором дело имеет гораздо больше веса, чем слова, а договоренности важны не меньше, чем результат на табло. Ираклию благодарны и желаем успехов!» – говорится в посте «Народной».

За «Народную» защитник провел 2 матча в WINLINE Кубке Лиги-2025.