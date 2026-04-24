Шустиков-младший о зарплате 100 тысяч рублей: «В «Торпедо», может, у кого-то и есть 250, но не у своих»

Ранее Шустиков выступал за «Торпедо». В семье Шустиковых он стал капитаном команды уже в третьем поколении, как его отец и дед.

– Сколько вы пробыли селекционером?

– Года два.

– Тысяч 250 вам положили?

– Да вы что?! Нет, конечно. В «Торпедо» зарплаты другие. Может, у кого-то и есть 250, но не у своих.

– Мы ошиблись раза в два?

– Около того.

– У вас большая семья. Как приспособиться к 100 тысячам рублей зарплаты?

– Естественно, в Москве на такие деньги, да еще имея ипотеку, прожить невозможно. Но это же не единственный источник дохода – я играл в Медиалиге, жена работала. Была подушка безопасности. Какое-то время могли протянуть.

Мне очень хотелось попасть именно в «Торпедо». Развиваться самому и помогать клубу. А в итоге так и просидел — без развития и перспектив. Спасибо, хоть оплатили лицензию С, – сказал Шустиков-младший.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
Не, ну если прыгать с должности на должность, то сотка только за "свойскость" – вполне норм. Тем более, если это ещё и совмещать с другими занятостями.
