3

Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»

Дмитрий Тарасов высказался о том, почему Андрея Аршавина не приглашают в WINLINE Медиалигу.

– Самый ярый негатив идет от Андрея Аршавина. Поменялось ли отношение в профи к медиафутболу?

– Это все индивидуально. Сколько людей, столько и мнений. Я уверен, и к Аршавину можно найти подход, чтобы он пришел и поиграл. Все зависит от разговоров. Можно и финансовый подход найти. Иди, договорись, он какую-то игру проведет. Но это будет стоить денег.

– Насколько знаю, на «Матч ТВ» он получает за эфир 150-200 тысяч рублей.

– Ну если у него такой запрос, надо разговаривать.

– Денис Глушаков, когда играл в Reality, получал 300 тысяч рублей за матч. Почему Аршавина до сих пор никто не пригласил? По факту это же небольшие суммы. Был бы резонанс, если бы он сыграл в Медиалиге.

– Ну это надо с ним договариваться. Может он запросит пять миллионов. Аршавин такой человек.

Но он не будет вовлечен. Выйдет, об этом все напишут и все. Не думаю, что это будет нужно командам. Если спонсор команды скажет: «Мне нужен Аршавин, договаривайтесь как хотите», тогда можно, – сказал Тарасов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал FC ViBE
logoWinline Медиалига
logoАндрей Аршавин
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дело не в деньгах.. Человек который до сих пор без вариантов вместе с Акинфеевым остаëтся лучшим футболистом России не опустится до медиазабавы.
Разговоры о рыбалке от министра обороны Тарасова
"Но он не будет вовлечен"...

Ваши ожидания – это ваши проблемы!
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
