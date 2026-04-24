Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
Результаты 7-го тура Лига Ставок Media Basket.
24 апреля, пятница
Blatosphera (команда Словетского) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 27:32
T-Squad (команда Текилы) – AUF – 34:18
Favela x Campus – Blatosphera (команда Словетского) – 30:31
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 36:8
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Hoops – 27:26
FLAVA x VK (команда Тимати) – Favela x Campus – 25:11
Hoops – Underground Bizne$ – 21:25
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.