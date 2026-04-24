«Амкал» обыграл «Апсны» в серии буллиталити в матче открытия седьмого сезона Медиалиги в Абхазии
«Амкал» обыграл «Апсны» в матче открытия седьмого сезона Медиалиги.
WINLINE Медиалига, 1-й тур
24 апреля, пятница
«Апсны» – «Амкал» – 2:2, 4:5 Б
Голы: 1:0 – Чалигава (33), 2:0 – Чалигава (36), 2:1 – Кокаев (38), 2:2 – Кокаев (41)
«Апсны»: Кацба, Асландзия, Дгебуадзе, Чичба, Шолох, Тодуа, Тарба, Пантелеев, Агрба, Айба, Акуджба
«Амкал»: Швага, Левшук, Имай, Кокаев, Оле, Куз, Ряба, Маврин, Самылин, Сичкар, Степански
Матч прошел в Сухуме на стадионе «Динамо».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Амкала тоже абхаз в воротах походу
За мячом надо внимательно смотреть. Чтобы не украли))
Если прочитать заголовок вслух - можно вызвать дьявола 🤦
Апсны! «Будь здоров»
Как по-абхазски будет «булшиталлити»?
Оле, Куз, Ряба - ну и фамилии)
С Лыхны будут теперь играть?
Помнится Самылин супер-перспективным был, лет 10 назад, играл вместе с ним в ЛФЛ, потом Слуцкий его выбрал на стажировку в Челси вроде... И вот он в Амкале...
А можно исключить тег медиалиги,чтобы не показывали больше?
Как же пхй
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем