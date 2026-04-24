«Амкал» обыграл «Апсны» в серии буллиталити в матче открытия седьмого сезона Медиалиги в Абхазии

«Амкал» обыграл «Апсны» в матче открытия седьмого сезона Медиалиги.

WINLINE Медиалига, 1-й тур

24 апреля, пятница

«Апсны» – «Амкал» – 2:2, 4:5 Б

Голы: 1:0 – Чалигава (33), 2:0 – Чалигава (36), 2:1 – Кокаев (38), 2:2 – Кокаев (41)

«Апсны»: Кацба, Асландзия, Дгебуадзе, Чичба, Шолох, Тодуа, Тарба, Пантелеев, Агрба, Айба, Акуджба

«Амкал»: Швага, Левшук, Имай, Кокаев, Оле, Куз, Ряба, Маврин, Самылин, Сичкар, Степански

Матч прошел в Сухуме на стадионе «Динамо».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
13 комментариев
У Амкала тоже абхаз в воротах походу
За мячом надо внимательно смотреть. Чтобы не украли))
Если прочитать заголовок вслух - можно вызвать дьявола 🤦
Апсны! «Будь здоров»
Как по-абхазски будет «булшиталлити»?
Оле, Куз, Ряба - ну и фамилии)
С Лыхны будут теперь играть?
Помнится Самылин супер-перспективным был, лет 10 назад, играл вместе с ним в ЛФЛ, потом Слуцкий его выбрал на стажировку в Челси вроде... И вот он в Амкале...
А можно исключить тег медиалиги,чтобы не показывали больше?
Материалы по теме
ФК «10» забил 6 голов «Народной Команде», 2Drots разгромили «Эгриси». Результаты 1-го тура WINLINE Медиалиги
вчера, 19:32
Медиалига стартует 24 апреля. В матче открытия сыграют «Апсны» и «Амкал» в Сухуме
13 апреля, 13:01
СКА выиграл НаПике, победив 2Drots финале
5 апреля, 19:00
2Drots разгромили «Броуков», «Амкал» прошел «Народную Команду» в четвертьфинале НаПике
25 марта, 20:05
Гаранин возглавит «Пари НН» до конца сезона без опции продления. Он может остаться, если клуб вылетит из РПЛ
20 минут назад
Егоров о бане Володи XXL: «Осипову пришлось поступить так же, как с Крапом. Медиафутбол на карандаше – и это мягко сказано»
сегодня, 16:47
Тарасов о семье: «Познакомился с человеком, у которого от одной женщины 11 детей. Пришел к жене: «Нам бросили вызов!»
сегодня, 15:45
«Амкал» сыграет с 2Drots 2 мая, СКА и «Десятка» встретятся 3-го. Расписание второго тура Медиалиги
сегодня, 14:30
Дмитрий Тарасов: «Сумасшедшие родители за счет детей хотят реализовать свои мечты в спорте. Ребенок говорит: «Я не хочу играть, это папа хочет». Это ужасно»
сегодня, 12:15
Вадим Гаранин: «В Медиалиге гораздо больше игровых команд, чем в проффутболе»
сегодня, 11:36
Генич после поражения «Матч ТВ» в Медиалиге: «Этот матч отнял у меня лет 10 жизни. На поле была не команда, а ребята в одинаковых футболках»
сегодня, 10:13
«Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах». Игрок «Урала-2» Скоропуп выдал новое мем-интервью
сегодня, 08:29Видео
ФК «10» забил 6 голов «Народной Команде», 2Drots разгромили «Эгриси». Результаты 1-го тура WINLINE Медиалиги
вчера, 19:32
«Банка» отыгралась с 1:3 против «Матч ТВ» и вырвала победу в серии буллиталити в 1-м туре МФЛ-7
вчера, 19:28
Rocket Team Мозгова обыграла «Козлов» на одно очко, DAWGS Кириленко выиграли у команды Гуфа. Результаты уик-энда Media Basket
вчера, 19:51
Блогер Анар нанес символический удар перед матчем «Рубин» – ЦСКА. Стример OverDrive возмутился: «За вклад в распространение венерических заболеваний или за что?»
вчера, 16:34
Карпов о Гаранине в «Пари НН»: «Они с Евменовым работали вместе. Вадим подходит под их желание играть в некий атакующий стиль»
вчера, 16:12
Экс-хавбек 2Drots и «Десятки» Скоропуп забил дебютный гол во Второй лиге за «Урал-2». Это его первый сезон в профи
вчера, 13:30Видео
Шустиков-младший: «Когда «Торпедо» принял Игнашевич, мне было уже за 30. Я впервые увидел, как можно продлить карьеру»
25 апреля, 19:35
Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
24 апреля, 19:43
Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»
24 апреля, 11:58
«Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
24 апреля, 10:09
Гасилин о Кондакове: «У него светлое будущее. У нас в чемпионате может появиться яркий футболист»
22 апреля, 19:41
Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»
22 апреля, 11:08Видео
