  • «Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
Дамир Трегулов объяснил, почему Виталий Панов ушел в «Крылья Советов»

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов заявил, что остается в медиаклубе. На следующий день он вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов».

– Панов утверждал, что остается в «Амкале», а на следующий день перешел в «Крылья». Как это произошло?

– Виталию Николаевичу пришло предложение, от которого невозможно отказаться. Он говорил правду.

Он говорил, что ему предложили контракт на три месяца. Он говорил, что хочет защищенный контракт. Прошел час после записи «Стола» (шоу о медиафутболе, где Панов объявил, что остается – Спортс’‘) – ему предложили контракт на полтора года. Даже на два, как я понимаю.

Почему он должен отказываться? Это большой срок для тренера. Любой тренер из Медиалиги ушел бы, – сказал Трегулов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Стол»
