  Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»
Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»

Тимур Сулейманов: у меня были бы хорошие шансы в поединке против Гуди.

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказался о поражении нокаутом экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова от рэпера Гуди.

– Мы в команде обсуждали, что если после игры давали бы одно очко за победу в спарринге один на один – все говорят, что это Суля бы был.

– То есть честь «Ростова» защищали бы вы?

– Надеюсь, да. Ребята меня бы выбрали. Может, будут считать, что я какой-то злой, но если бы такое было – я бы с удовольствием [поучаствовал].

– Каковы были бы ваши шансы против Гуди?

– Мои шансы? Были бы хорошие, если бы чуть-чуть подготовился. Когда играл в академии, я грэпплингом с братом занимался, вольной борьбой в детстве занимался. Боксом занимался. Навыки есть, – сказал Сулейманов.

Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Не, а чего вчера валялся, от малейшего касания по 5 минут, боец млин, вольный борец/боксер ))
Не, а чего вчера валялся, от малейшего касания по 5 минут, боец млин, вольный борец/боксер ))
Таких матчах симуляция не мешает, хотя я не сторонник
