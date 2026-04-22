Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказался о поражении нокаутом экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова от рэпера Гуди.
– Мы в команде обсуждали, что если после игры давали бы одно очко за победу в спарринге один на один – все говорят, что это Суля бы был.
– То есть честь «Ростова» защищали бы вы?
– Надеюсь, да. Ребята меня бы выбрали. Может, будут считать, что я какой-то злой, но если бы такое было – я бы с удовольствием [поучаствовал].
– Каковы были бы ваши шансы против Гуди?
– Мои шансы? Были бы хорошие, если бы чуть-чуть подготовился. Когда играл в академии, я грэпплингом с братом занимался, вольной борьбой в детстве занимался. Боксом занимался. Навыки есть, – сказал Сулейманов.
Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.