  Создатель паблика «Некласико» о Кузнецове: «Мне не нравится история, когда все кругом во всем виноваты, и только он делает все правильно»
Создатель паблика «Некласико» о Кузнецове: «Мне не нравится история, когда все кругом во всем виноваты, и только он делает все правильно»

Иван Некласико: Кузнецов считает, что он всегда во всем прав.

Создатель телеграм-канала «Некласико» Иван Кириллов раскритиковал экс-футболиста сборной России, бывшего тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова из-за объявленного бойкота журналистам.

«Честно, я вообще не понял предъявы Кузнецова о том, что никто из СМИ его не поддержал в тяжелый момент с «Союзом». Для меня это странно.

Дмитрий Викторович гораздо старше меня, и я не могу его чему-то учить, но мне абсолютно не нравится история, когда все кругом во всем виноваты: просто все все делают не так, и только он делает все правильно – ну, такого не может быть. Это просто невозможно.

Вот это меня просто вымораживает. Мне кажется, простая история, когда ты можешь признать свою ошибку – делает тебя сильнее», – сказал Кириллов.

Минувшей зимой Кузнецов стал президентом клуба «Союз», выступавшего в НаПике, но после голосования болельщиков руководители лиги приняли решение исключить команду, заменив ее «Дружиной» Егора Дружинина.

Сейчас Кузнецов возглавляет медийный футбольный клуб ViBE, который примет участие в WINLINE МФЛ-7.

Сняли клуб прямо по ходу сезона, а очки подарили новой команде – звездам ТНТ. Что?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича
Какую ошибку он должен признать? Что ты без его интервьюшек заработать не можешь? Он и без тебя справляется вроде. С Думич интервью записал, на обзоры тура к Моссаковскому приходит. А ты деньги плати.
