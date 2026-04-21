Василий Маврин: «Можно по-разному относиться к Литвину, но ролик на Байкале – сильно»
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин высказался о ролике президента Lit Energy Михаила Литвина, в котором блогер проплыл 50 метров подо льдом Байкала.
«Можно по-разному относиться к Мише Литвину, но то, что он сделал в последнем ролике на Байкале – сильно», – написал Маврин.
Заплыв состоялся в середине марта в районе острова Ольхон – при температуре около -20 градусов и сильном ветре. Толщина льда составляла 1,5 метра.
Литвин плыл без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт, а ориентиром ему служил трос, натянутый между прорубями.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем