Василий Маврин: «Можно по-разному относиться к Литвину, но ролик на Байкале – сильно»

Василий Маврин: ролик Литвина на Байкале – сильно.

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин высказался о ролике президента Lit Energy Михаила Литвина, в котором блогер проплыл 50 метров подо льдом Байкала.

«Можно по-разному относиться к Мише Литвину, но то, что он сделал в последнем ролике на Байкале – сильно», – написал Маврин.

Заплыв состоялся в середине марта в районе острова Ольхон – при температуре около -20 градусов и сильном ветре. Толщина льда составляла 1,5 метра.

Литвин плыл без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт, а ориентиром ему служил трос, натянутый между прорубями.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
