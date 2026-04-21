Президенты 2Drots подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара» Гусейнову за победу над «Амкалом»
Президенты 2Drots подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара».
Президенты 2Drots Жека и Некит подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара» Эльдару Гусейнову за победу над «Амкалом» в товарищеском матче.
«Краснодар» разгромил «Амкал» (4:0) в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные.
В рамках челленджа президентам нужно было подарить часы одному из игроков. Подарок достался Гусейнову, но он не поверил в подлинность часов.
«Пока что такие Rolex, но желаем такой карьеры, чтобы он потом купил себе часов на всю руку. Посылаем энергию», – сказал Некит.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал 2Drots
фейковый футбол - фейковые часы. Всё нормально
Какая лига такие и подарки
На самом деле это позор, конечно.
Реплика футбола - реплика часов. Все норм
Качественные копии Ролекса стоят недешево
Качественные копии Ролекса стоят недешево
Для кого? Для футболиста-профессионала из прремьеры или для дворника-гастарбайтера?
