Президенты 2Drots подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара» Гусейнову за победу над «Амкалом»

Президенты 2Drots подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара».

Президенты 2Drots Жека и Некит подарили фальшивые часы Rolex полузащитнику «Краснодара » Эльдару Гусейнову за победу над «Амкалом » в товарищеском матче.

«Краснодар» разгромил «Амкал» (4:0) в шоу-матче WINLINE Сквозь Вселенные.

В рамках челленджа президентам нужно было подарить часы одному из игроков. Подарок достался Гусейнову, но он не поверил в подлинность часов.

«Пока что такие Rolex, но желаем такой карьеры, чтобы он потом купил себе часов на всю руку. Посылаем энергию», – сказал Некит.

«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне