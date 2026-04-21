Шера: «2D ##### как переплатили новичкам – они не стоят и половины этих сумм! Жека и Некит переиграли в Manager»

Шера: 2D ##### как переплатили новичкам – они не стоят и половины этих сумм.

Полузащитник ФК «10» Шера высказался о трансферной политике своего бывшего клуба 2Drots.

«2Drots очень сильно переплатили футболистам. Я знаю зарплаты людей, которые пришли в августе, – это ##### что за деньги!»

Когда я услышал эти суммы, первая мысль: «#####, может, я что-то не так делаю?» Просто #########! Люди не стоят и половины этих сумм. Абсолютный ######!

И возьмем тех, кто ушел из клуба. ##### на их былые заслуги, они даже здесь и сейчас способны приносить пользу. Они играют за определенную сумму, а потом узнают, что новенький тип пришел на гораздо большие деньги. Просто потому, что он красивый.

Поэтому я понимаю того же Сэма. И Гудая сохранить им ничего не стоило. Они переиграли в Manager. Всегда можно договориться, сказать: «Денис, давай разобьем [сумму], давай растянем», – сказал Шера.