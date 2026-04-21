Шера: «2D ##### как переплатили новичкам – они не стоят и половины этих сумм! Жека и Некит переиграли в Manager»

Шера: 2D ##### как переплатили новичкам – они не стоят и половины этих сумм.

Полузащитник ФК «10» Шера высказался о трансферной политике своего бывшего клуба 2Drots.

«2Drots очень сильно переплатили футболистам. Я знаю зарплаты людей, которые пришли в августе, – это ##### что за деньги!»

Когда я услышал эти суммы, первая мысль: «#####, может, я что-то не так делаю?» Просто #########! Люди не стоят и половины этих сумм. Абсолютный ######!

И возьмем тех, кто ушел из клуба. ##### на их былые заслуги, они даже здесь и сейчас способны приносить пользу. Они играют за определенную сумму, а потом узнают, что новенький тип пришел на гораздо большие деньги. Просто потому, что он красивый.

Поэтому я понимаю того же Сэма. И Гудая сохранить им ничего не стоило. Они переиграли в Manager. Всегда можно договориться, сказать: «Денис, давай разобьем [сумму], давай растянем», – сказал Шера.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Эрика
logo2Drots
logoPrime Squad
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoНекит 2Drots
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoWinline Медиалига
logoденьги
logo«Шера» Андрей Шерешков
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoФК 10
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем