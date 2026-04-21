  • Медиалига направит одинокой матери из Дагестана выручку от продажи билетов на 1-й тур. Ее дом сильно пострадал из-за наводнения
Медиалига направит одинокой матери из Дагестана выручку от продажи билетов на 1-й тур. Ее дом сильно пострадал из-за наводнения

Медиалига поможет семье из Дагестана.

WINLINE Медиалига поможет семье из Дагестана, дом которой сильно пострадал в результате наводнения.

Написат Исаева живет с мамой-пенсионеркой и воспитывает дочь-инвалида. По ее словам, жилье не подлежит ремонту.

«В конце марта в Дагестане произошло страшное наводнение – крупнейшее за последние 100 лет. Эта беда затронула множество семей, в том числе семью Исаевых.

Исаева Написат одна воспитывает дочь с инвалидностью и заботится о пожилой маме. Сейчас их дом находится в критическом состоянии.

Лига перечислит все средства с продажи билетов первого тура на помощь семье», – говорится в заявлении лиги.

Седьмой сезон МФЛ стартует 24 апреля. Расписание доступно здесь.

В результате стихийного бедствия в Дагестане погибли шесть человек, проведена эвакуация более шести тысяч жителей.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
Пацаны, надо заполнить трибуны. Схожу на футбол.
Нам-то не гони )
А перевести деньги сам не в состоянии? Надо поверить и доверить кому-то другому?
Врятли ей поможет эта 1000 рублей
Так это же выручка от продажи билетов, и это немаленькая сумма. Думаю, там всем хватит.
Это был сарказм
Выражение "левая рука не знает, что делает правая" происходит из Библии. И произнёс эти слова Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди, когда говорил о милостыне. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне», – сказано в Евангелии от Матфея.
Смысл этого евангельского выражения в том, что совершать добрые дела нужно с чистым сердцем и искренними намерениями, не выставлять их напоказ.
Милосердие – одно из главных предписаний христианской нравственности. И важно правильно его понимать. Не трубить перед собою, как делают лицемерные люди, а давать милостыню тайно, дабы избежать гордости за свои поступки и восхваления их другими. Только искреннее и скромное желание помочь из любви, сострадания и благожелательности к ближнему может быть полезным, а не такое, о котором хочется всем рассказать.
Чушь грандиозная.
В наше время можно и нужно говорить о таких делах. Это создает резонанс и возможно побудит кого-то сделать так же. Делается ли это ради хайпа? Безусловно. Но плевать в данном случае на мотив. Гораздо важнее результат.
Конкретно в данном кейсе это ещё возможно увеличит посещаемость матча, а значит увеличит и помощь. Все в плюсе.
странно какая там выручка если условно ска на каждый матч бесплатно билеты раздает
ну так СКА закупает билеты, чтобы раздать их бесплатно
Тупой пиар ,тупого чемпионата пидарастов
Материалы по теме
Лига Ставок Media Basket направит всю выручку от продажи билетов на 4-й тур на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане
16 апреля, 18:03
Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
15 апреля, 09:22Видео
Рекомендуем
Главные новости
Lit Energy сыграет с Fight Nights в 1-м туре МФЛ-7
49 минут назад
Prime Squad дебютирует в Медиалиге против «СиндЕката» в 1-м туре МФЛ-7
сегодня, 10:23
СКА Басты играет против FC Vibe с Кузнецовым в 1-м туре МФЛ-7
сегодня, 10:10Live
Prime Squad сыграет с «СиндЕкатом», Lit Energy против Fight Nights. Расписание и результаты 1-го тура WINLINE Медиалиги
сегодня, 08:50
«Амкал» обыграл «Апсны» в серии буллиталити в матче открытия седьмого сезона Медиалиги в Абхазии
вчера, 19:28
Вертолет с президентом Медиалиги Осиповым и экс-футболисткой сборной России Тодуа приземлился на поле стадиона в Абхазии. Здесь открыли 7-й сезон МФЛ
вчера, 17:47Видео
Некит: «Может, весь сезон будем жестко газ на всех держать и пошли #####, скучные, кто обижается?»
вчера, 16:16
Экс-защитник «Народной Команды» и «Химок» Чежия – игрок 2Drots
вчера, 14:56
Шустиков-младший о зарплате 100 тысяч рублей: «В «Торпедо», может, у кого-то и есть 250, но не у своих»
вчера, 12:42
«Амкал» встретили в Абхазии национальными песнями и танцами, а Герман выпил из рога
23 апреля, 19:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Rocket Team Мозгова сыграет с командой Элджея, DAWGS Кириленко против клуба Гуфа. Расписание уик-энда Media Basket
сегодня, 09:20
Команда Мозгова обыграла Blatosphera, DAWGS Кириленко выиграли у Hoops. Результаты 7-го тура Media Basket
вчера, 19:43
Тарасов об Аршавине в Медиалиге: «Уверен, можно найти подход, но он не будет вовлечен»
вчера, 11:58
«Панов заявил, что остается. Прошел час – ему предложили контракт на полтора года». Форвард «Амкала» Трегулов об уходе тренера Панова в «Крылья»
вчера, 10:09
Гасилин о Кондакове: «У него светлое будущее. У нас в чемпионате может появиться яркий футболист»
22 апреля, 19:41
Сулейманов о нокауте Кудряшова: «У меня были бы хорошие шансы против Гуди. Может, будут считать, что я злой, но я бы пошел с удовольствием»
22 апреля, 11:08Видео
Команда Элджея уступила T-Squad Текилы, Goats x Gorky обыграли «Пена Тим». Результаты уик-энда Media Basket
19 апреля, 19:41
Рэпер Гуди о победе над Кудряшовым: «Ненавижу футболистов. Не планировал делать нокаут, просто услышал подсказку тренера»
19 апреля, 15:05Видео
Лактионов обменялся футболками с Фердинандом после матча легенд. Тренер «Десятки» забыл отдать свою майку, но Рио жестом ему напомнил
19 апреля, 14:02Видео
Блогер сжег желтую карточку от Клаттенбурга в благотворительном матче на «Уэмбли»
18 апреля, 18:34Видео
Рекомендуем