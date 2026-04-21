Медиалига направит одинокой матери из Дагестана выручку от продажи билетов на 1-й тур. Ее дом сильно пострадал из-за наводнения

WINLINE Медиалига поможет семье из Дагестана, дом которой сильно пострадал в результате наводнения.

Написат Исаева живет с мамой-пенсионеркой и воспитывает дочь-инвалида. По ее словам, жилье не подлежит ремонту.

«В конце марта в Дагестане произошло страшное наводнение – крупнейшее за последние 100 лет. Эта беда затронула множество семей, в том числе семью Исаевых.

Исаева Написат одна воспитывает дочь с инвалидностью и заботится о пожилой маме. Сейчас их дом находится в критическом состоянии.

Лига перечислит все средства с продажи билетов первого тура на помощь семье», – говорится в заявлении лиги.

Седьмой сезон МФЛ стартует 24 апреля. Расписание доступно здесь .

В результате стихийного бедствия в Дагестане погибли шесть человек, проведена эвакуация более шести тысяч жителей.