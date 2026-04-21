Медиалига направит одинокой матери из Дагестана выручку от продажи билетов на 1-й тур. Ее дом сильно пострадал из-за наводнения
WINLINE Медиалига поможет семье из Дагестана, дом которой сильно пострадал в результате наводнения.
Написат Исаева живет с мамой-пенсионеркой и воспитывает дочь-инвалида. По ее словам, жилье не подлежит ремонту.
«В конце марта в Дагестане произошло страшное наводнение – крупнейшее за последние 100 лет. Эта беда затронула множество семей, в том числе семью Исаевых.
Исаева Написат одна воспитывает дочь с инвалидностью и заботится о пожилой маме. Сейчас их дом находится в критическом состоянии.
Лига перечислит все средства с продажи билетов первого тура на помощь семье», – говорится в заявлении лиги.
Седьмой сезон МФЛ стартует 24 апреля. Расписание доступно здесь.
В результате стихийного бедствия в Дагестане погибли шесть человек, проведена эвакуация более шести тысяч жителей.
Смысл этого евангельского выражения в том, что совершать добрые дела нужно с чистым сердцем и искренними намерениями, не выставлять их напоказ.
Милосердие – одно из главных предписаний христианской нравственности. И важно правильно его понимать. Не трубить перед собою, как делают лицемерные люди, а давать милостыню тайно, дабы избежать гордости за свои поступки и восхваления их другими. Только искреннее и скромное желание помочь из любви, сострадания и благожелательности к ближнему может быть полезным, а не такое, о котором хочется всем рассказать.
В наше время можно и нужно говорить о таких делах. Это создает резонанс и возможно побудит кого-то сделать так же. Делается ли это ради хайпа? Безусловно. Но плевать в данном случае на мотив. Гораздо важнее результат.
Конкретно в данном кейсе это ещё возможно увеличит посещаемость матча, а значит увеличит и помощь. Все в плюсе.