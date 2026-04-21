Михаил Литвин стал первым блогером, проплывшим 50 метров подо льдом Байкала. Он сделал это без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт

Михаил Литвин стал первым блогером, проплывшим 50 метров подо льдом Байкала.

Президент Lit Energy Михаил Литвин организовал один из самых рискованных челленджей в своей карьере.

Блогер, аудитория которого превышает 15 млн человек, проплыл 50 метров подо льдом озера Байкал.

Заплыв состоялся в середине марта в районе острова Ольхон – при температуре около -20 градусов и сильном ветре. Толщина льда составляла 1,5 метра.

Литвин плыл без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт, а ориентиром ему служил трос, натянутый между прорубями.

По словам Литвина, он стал первым блогером и первым непрофессиональным пловцом, кому покорилось это достижение.

«Ничего более опасного, страшного и тяжелого – как физически, так и ментально – я не делал никогда в своей жизни», – подчеркнул блогер.

