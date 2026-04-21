  Михаил Литвин стал первым блогером, проплывшим 50 метров подо льдом Байкала. Он сделал это без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт
Михаил Литвин стал первым блогером, проплывшим 50 метров подо льдом Байкала.

Президент Lit Energy Михаил Литвин организовал один из самых рискованных челленджей в своей карьере.

Блогер, аудитория которого превышает 15 млн человек, проплыл 50 метров подо льдом озера Байкал.

Заплыв состоялся в середине марта в районе острова Ольхон – при температуре около -20 градусов и сильном ветре. Толщина льда составляла 1,5 метра.

Литвин плыл без гидрокостюма, кислородного баллона и ласт, а ориентиром ему служил трос, натянутый между прорубями.

По словам Литвина, он стал первым блогером и первым непрофессиональным пловцом, кому покорилось это достижение.

«Ничего более опасного, страшного и тяжелого – как физически, так и ментально – я не делал никогда в своей жизни», – подчеркнул блогер.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Литвин»
52 комментария
Ну это круто , че тут еше говорить сидя на диване.
Ответ Александр Беляков
У человечка такой имидж, что без разницы что он сделал. Он интересен в основном малолетним лудоманам, в целом его деятельность не может быть интересна здоровым людям.
Ответ Александр Беляков
А если встать с дивана?))
Это тебе не лед Байкала лизать)
Ответ Dima67
Комментарий удален пользователем
Ответ Георгий Рыженков
Ты в порядке?
Что это за рекорд в категории "среди блогеров"? С каких пор их начали фиксировать?
Ответ Лужин
Скоро докатимся до категории «среди петухов»
Ответ Desperadoes
Так уже
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
##### не тонет.
Не рискнул это написать, но мысль была:-)
По словам Литвина? Не верифицированный рекорд? Понятно
Ответ Marky777
Да даже если он просто нырнул в Байкал и никуда не плыл это уже круто
Ответ Никита Рудых
Это понятно. Просто думаю, что есть мелкие блогеры, которые там живут с рождения и делали трюки не хуже. Но о них никто не знает.
Ааа опять этот скамер с военником купленным))
Ну что не сделаешь ради хайпа!
Лучше бы неделю еа выморозке кораблей провел. Хоть польза была бы.
Все эти посиупки блогерские только ради хайпа. По сути, бестолковые, как они сами.
Ответ AndreyBSC
Да на выморозке-то без порток не сподручно.
«Какого-то очередного бессмысленного блогера для невзыскательной аудитории протащили на веревке подо льдом ради хайпа» - пишите заголовки правильно, редакция.
Видимо у него с головой не все в порядке, но зачем нам-то об этом знать?
