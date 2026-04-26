ФК «10» забил 6 голов «Народной Команде», 2Drots разгромили «Эгриси». Результаты 1-го тура WINLINE Медиалиги

Результаты 1-го тура WINLINE Медиалиги .

Медиалига, 1-й тур

24 апреля

«Апсны» – «Амкал» – 2:2 (0:0, 4:5 Б)

Голы: 1:0 – Чалигава (33), 2:0 – Чалигава (36), 2:1 – Кокаев (38), 2:2 – Кокаев (41).

25 апреля

СКА – FC Vibe – 5:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Демин (6, автогол), 2:0 – Сима (29), 3:0 – Корж (42), 5:0 – Писарский (50, бонусный).

Prime Squad – «СиндЕкат» – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Герас (28), 1:1 – Сэмио (42, П), 1:2 – Сакович (45, П).

Lit Energy – Fight Nights – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ивакин (11), 2:0 – Ромарио (21), 3:0 – Базелюк (28), 4:0 – Забава (38), 5:0 – Ивакин (39).

26 апреля

«БроукБойз» – «Юнисон» – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Шах (8), 1:1 – Крохин (9, П), 2:1 – Мэджик (13, П), 3:1 – Чуперка (36), 4:1 – Шах (45), 5:1 – Шах (50).

2Drots – «Эгриси» – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чванов (7, А), 2:0 – Манна (30), 4:0 – Курза (49, Бонусный).

«Народная Команда» – ФК «10» – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Кутуз (16), 0:2 – Плиев (25), 0:4 – Ефимов (48), 0:6 – Кутуз (48).

«Банка» – «Матч ТВ» – 3:3 (0:1, 3:2 Б)

Голы: 0:1 – Спирин (21, пенальти), 0:2 – Спирин (27, пенальти), 1:2 – Кашай (30), 1:3 – Зубков (37), 2:3 – К. Мишин (42), 3:3 – Катрич (44).

Игра «Апсны» – «Амкал » прошла в Сухуме. Все остальные матчи принял стадион «Космос» во Внукове.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское