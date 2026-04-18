Райзен и Егоров о «Народной Команде»: «Вы представляете «Спартак», должны быть силой, а сами в первую же секунду отдаете Горбунова в «Амкал»

Райзен и Дмитрий Егоров: «Народная» представляет «Спартак», должны быть силой.

Дмитрий Егоров : «Народная Команда », вы представляете «Спартак». Вы должны быть силой, а у вас на поле выходит Горбунов, которого вы в первую же секунду отдаете в «Амкал ».

Райзен : «Еще у вас Труба на воротах – везде тащит. Ну да, у Швагирева проблемы с очком выявились на этом турнире. Ну пропускал и ладно, не факт, что он столько будет пропускать в 11 на 11. Зачем вы отдаете Трубу? Он сильный! Еще и Кеша ушел – подставили своих же, «спартачей».

Егоров : «У вас должны быть звезды: Трубицын и Горбунов. Вы должны были их сохранить, чтобы вас смотрели».