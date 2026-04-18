Осипов должен был оплатить часть трансфера Гаучо в «Амкал» – 200 тысяч рублей. Общая стоимость перехода оценивалась в 500 тысяч

Осипов должен был оплатить часть трансфера Гаучо в «Амкал» – 200 тысяч рублей.

Президент 2Drots Жека рассказал подробности несостоявшегося трансфера нападающего Гаучо в «Амкал».

«Осипов сказал, что оплатит «Амкалу » половину трансфера Гаучо . И они все равно говорят, что это дорого.

Мы просили у «Амкала» 500 тысяч рублей, из которых 200 тысяч платит Коля, 300 – «Амкал». И пункт, что он не будет играть против 2Drots», – сказал Жека.