Осипов должен был оплатить часть трансфера Гаучо в «Амкал» – 200 тысяч рублей. Общая стоимость перехода оценивалась в 500 тысяч
Президент 2Drots Жека рассказал подробности несостоявшегося трансфера нападающего Гаучо в «Амкал».
«Осипов сказал, что оплатит «Амкалу» половину трансфера Гаучо. И они все равно говорят, что это дорого.
Мы просили у «Амкала» 500 тысяч рублей, из которых 200 тысяч платит Коля, 300 – «Амкал». И пункт, что он не будет играть против 2Drots», – сказал Жека.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Станоса
