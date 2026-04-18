  90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов
90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов

Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче.

Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче на стадионе «Уэмбли».

Основное время завершилось со счетом 10:10, а по пенальти победили звезды ютуба – 4:1.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» при 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию матча смотрели более 1,9 млн человек.

В составе Sidemen сыграли xQc, TBJZLKSI и ChrisMD, а за звезд ютуба – Миниминтер, KSI, Ibai и Stable Ronaldo.

Матч собрал более 6,2 млн фунтов стерлингов на благотворительность.

Sidemen – команда британских блогеров, которая с 2013 года создает на ютубе развлекательный контент: скетчи, челленджи, шоу и прочее. В 2016-м они создали футбольную команду.

Ежегодно Sidemen играют благотворительный матч со сборной звезд ютуба. Первая игра состоялась в 2016-м.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Sidemen
товарищеские матчи (прочее)
Уэмбли
мировой медиафутбол
Феликс «xQc» Ленгьел
Вообще - надо проще к этому относиться.
Вообще про все новости про медиафутбол.
Нам, людям в возрасте.
А не гундеть, что раньше деревья были маленькими.
У нового поколения - свои развлекухи.
Вы просто не пишите и не заходите в такие новости, чтобы себе давление не повышать.
И им не повышать количество кликов,просмотров и комментариев.
Пы.Сы. Да, я тоже написал и прокомментировал - но больше не буду, на эту тему.
К молодёжи вообще вопросов нет, это я старичкам
условным написал.
Ответ Дандрей
так все правильно деды бухтят. там суперзвезды шоубизнеса и стриминга сыграли, а у нас играют бывшие неудачники, у которых в футбольной карьере не получилось.
Ответ Дандрей
да это ж смысл жизни у большинства кладбищенских дезертиров. последние чахлые попытки самоутверждения.
Смысл в том, что пришли не на этого блогера и других, а пришли поддержать и поучаствовать в благотворительности. Это не развлечение, как медиалига,, это не поддержка блогеров, тут смысл совсем другой.
Да, это Sidemen Charity Match 2026. Да, это большой благотворительный футбольный матч: Sidemen FC vs YouTube Allstars. Играют популярные ютуберы и стримеры, но полный Wembley (90 000 человек), и всё распродано потому что главное здесь - благотворительность, а не развлечение
Ещё такие матчи и практически тот же состав блогеров, бывших футболистов, комментаторов, даже чиновников это Match For Hope и Soccer Aid.
Везде собирают очень большие суммы
KSI очень продуктивный чувак, наши блогеры в детском саду находятся по сравнению с ним.
Никого не знаю🤔
Ответ Andrey_1116824186
Никого не знаю🤔
Конечно никого не знаешь, ибо наши все п.здят у этих самых, которые организовали матч.
Блоггер-стабильный Роналдо🤨
