90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов

Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче.

Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче на стадионе «Уэмбли».

Основное время завершилось со счетом 10:10, а по пенальти победили звезды ютуба – 4:1.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» при 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию матча смотрели более 1,9 млн человек.

В составе Sidemen сыграли xQc, TBJZLKSI и ChrisMD, а за звезд ютуба – Миниминтер, KSI, Ibai и Stable Ronaldo.

Матч собрал более 6,2 млн фунтов стерлингов на благотворительность.

Sidemen – команда британских блогеров, которая с 2013 года создает на ютубе развлекательный контент: скетчи, челленджи, шоу и прочее. В 2016-м они создали футбольную команду.

Ежегодно Sidemen играют благотворительный матч со сборной звезд ютуба. Первая игра состоялась в 2016-м.