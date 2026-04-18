90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов
Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче.
Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче на стадионе «Уэмбли».
Основное время завершилось со счетом 10:10, а по пенальти победили звезды ютуба – 4:1.
Матч прошел на стадионе «Уэмбли» при 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию матча смотрели более 1,9 млн человек.
В составе Sidemen сыграли xQc, TBJZLKSI и ChrisMD, а за звезд ютуба – Миниминтер, KSI, Ibai и Stable Ronaldo.
Матч собрал более 6,2 млн фунтов стерлингов на благотворительность.
Sidemen – команда британских блогеров, которая с 2013 года создает на ютубе развлекательный контент: скетчи, челленджи, шоу и прочее. В 2016-м они создали футбольную команду.
Ежегодно Sidemen играют благотворительный матч со сборной звезд ютуба. Первая игра состоялась в 2016-м.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Sidemen
Вообще про все новости про медиафутбол.
Нам, людям в возрасте.
А не гундеть, что раньше деревья были маленькими.
У нового поколения - свои развлекухи.
Вы просто не пишите и не заходите в такие новости, чтобы себе давление не повышать.
И им не повышать количество кликов,просмотров и комментариев.
Пы.Сы. Да, я тоже написал и прокомментировал - но больше не буду, на эту тему.
К молодёжи вообще вопросов нет, это я старичкам
условным написал.
Да, это Sidemen Charity Match 2026. Да, это большой благотворительный футбольный матч: Sidemen FC vs YouTube Allstars. Играют популярные ютуберы и стримеры, но полный Wembley (90 000 человек), и всё распродано потому что главное здесь - благотворительность, а не развлечение
Ещё такие матчи и практически тот же состав блогеров, бывших футболистов, комментаторов, даже чиновников это Match For Hope и Soccer Aid.
Везде собирают очень большие суммы