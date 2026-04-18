Блогеры Парадеевич и Эксайл проведут матч между стримерами и ютуберами на «РЖД Арене» 6 июня
В игре примут участие только стримеры и блогеры, без футболистов.
Парадеевич будет капитаном команды стримеров, Эксайл – капитаном команды ютуберов.
Матч пройдет в прямом эфире в формате 11 на 11 на «РЖД Арене» 6 июня.
На ютуб-канал Эксайла подписано более 6 млн человек, на канал Парадеевича на твиче – 2,3 млн подписчиков.
В Англии ежегодно проходит благотворительный матч между Sidemen и командой звезд ютуба. Последняя игра состоялась в марте 2025-го. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» про 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию игры смотрели более 2,5 млн человек.
Напомним, Парадеевич забил гол за «Амкал» в матче против «Кванта» (3:1) в первом раунде Пути Регионов FONBET Кубка России летом 2025 года. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025-м.
