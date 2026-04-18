Блогеры Парадеевич и Эксайл проведут матч между стримерами и ютуберами на «РЖД-Арене» 6 июня.

В игре примут участие только стримеры и блогеры, без футболистов.

Парадеевич будет капитаном команды стримеров, Эксайл – капитаном команды ютуберов.

Матч пройдет в прямом эфире в формате 11 на 11 на «РЖД Арене» 6 июня.

На ютуб-канал Эксайла подписано более 6 млн человек, на канал Парадеевича на твиче – 2,3 млн подписчиков.

В Англии ежегодно проходит благотворительный матч между Sidemen и командой звезд ютуба. Последняя игра состоялась в марте 2025-го. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» про 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию игры смотрели более 2,5 млн человек.

Напомним, Парадеевич забил гол за «Амкал » в матче против «Кванта» (3:1) в первом раунде Пути Регионов FONBET Кубка России летом 2025 года. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025-м.

