  Герман о кричалке «Амкал» – позор российского футбола»: «Есть футболисты сборной России, которые следили за нами в юности. Среди них – Батраков. Если кто-то из-за нас пошел в футбол – это круто!»
Герман о кричалке «Амкал» – позор российского футбола»: «Есть футболисты сборной России, которые следили за нами в юности. Среди них – Батраков. Если кто-то из-за нас пошел в футбол – это круто!»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о кричалке фаната «Краснодара»: «Амкал» – позор российского футбола».

Юный фанат «Краснодара» скандировал издевательскую кричалку после победы над медиакомандой (4:0).

– Что ответишь болельщику, который кричал: «Амкал» – позор российского футбола»?

– Мы не причисляем себя к российскому футболу. Мы с удовольствием сотрудничаем с российским футболом и стараемся прививать любовь к этому виду спорта.

После матча к нам подбежали сфоткаться, пообщаться ребята, которые играли за «Краснодар» против нас. Они сказали, что смотрят нас по 10 лет. Круто, что мы в какой-то степени повлияли на то, что они пошли заниматься футболом, прошли школу «Краснодара» и теперь подпущены к основе.

Есть футболисты сборной России, на которых я подписался, потому что узнал их как футболистов сборной. Захожу в директ и вижу, что они мне скидывали задания для «Миссия невыполнима» [шоу на ютуб-канале Германа – Спортс’‘] еще 8-10 лет назад. Много таких ребят.

Среди них один из лучших игроков РПЛАлексей Батраков. Я зашел написать ему, какой он ######## [классный] футболист, хотелось респектануть ему, а оказалось, что у нас с ним есть переписка. Есть несколько футболистов в сборной России, кто следил за нами. Им было от 13 до 17 лет. Это как раз наша аудитория.

Круто, что они активно следят за нами. Это прививает им любовь к футболу, они начинают им заниматься и вырастают в больших звезд.

Мне хочется верить: если один человек посмотрел на нас и пошел играть в профессиональный футбол – это уже ###### [капец], как круто! Если таких десять – вообще сказка. Учитывая, что такие люди уже в сборной, то представь, сколько их всего! Мне кажется, счет идет на десятки тысяч минимум, а то и до миллиона таких ребят, – сказал президент «Амкала».

«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне

Похоже, Батраков не хочет бить пенальти за клуб своей девушки. В медиафутболе недовольны

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
Им было от 13 до 17 лет. Это как раз наша аудитория...
Мат для этой аудитории это нормально?
Ответ Сергей Круг
Вы путаете Амкал с медиалигой. Этот клуб существовал ещё до всего этого недоразумения) не хочу много расписывать, поэтому кратко: мат в спорте как раз начинается лет в 13, в частности от тренеров. К слову в амкале он всегда был запикан.
И проблема этой лиги была в том что она нифига не медиа, она как раз таки и становилась рос.футболом, что определённо не пример для подражания.
Рекомендуем
Главные новости
Блогеры Парадеевич и Эксайл проведут матч между стримерами и ютуберами на «РЖД Арене» 6 июня
8 минут назад
«В Минспорте Чеченской Республики хотят сделать коллаборацию с 2Drots. Можем сыграть с «Ахматом». Главный тренер 2D Шама о матче с клубом РПЛ
сегодня, 10:29
Фикус о Гаучо: «Игроку специально искусственно руинят карьеру, чтобы он не мог играть в МФЛ на высоком уровне»
вчера, 19:54
Спортивный директор «Амкала» Валех о несостоявшемся трансфере Гаучо: «Такие колхозные предложения нас не устраивают. Хотите избавиться от нападающего и его же боитесь»
вчера, 17:34
Герман о трансфере Гаучо: «Его не будет в «Амкале»
вчера, 16:41
Эдамс о нокауте Кудряшова: «Главный тренер 2D в шоке был, за голову держался. Центральный защитник мог вылететь сейчас»
вчера, 15:45
Дмитрий Кузнецов: «Крап сказал, что я виноват в крахе его карьеры. Но не я же заставлял его выпивать. Он выходил на поле с пульсом 200. Все радовались, а он умереть мог»
вчера, 13:59
Федор Смолов: «Я сторонник лимита. Но он должен был произойти в самом начале всей ситуации»
вчера, 12:52
Медиафутболист Крап посетил Госдуму и принял участие в заседании партии «Новые люди». Он отстранен в Медиалиге и других проектах
вчера, 10:27Видео
Кузнецов о мате Евсеева: «Я осуждаю такое поведение. РПЛ – это не Медиалига»
16 апреля, 19:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
DAWGS Кириленко сыграют с AUF, Rocket Team Мозгова против команды рэпера Гуфа. Расписание уик-энда Media Basket
34 минуты назадLive
Первая победа клуба Элджея в сезоне, DAWGS Кириленко обыграли команду Тимати. Результаты 4-го тура Media Basket
вчера, 18:53
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
15 апреля, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
11 апреля, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
9 апреля, 15:06
Рекомендуем