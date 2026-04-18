Герман о кричалке «Амкал» – позор российского футбола»: «Есть футболисты сборной России, которые следили за нами в юности. Среди них – Батраков. Если кто-то из-за нас пошел в футбол – это круто!»

Герман Эль Класико: есть футболисты сборной России, кто следил за нами в юности.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о кричалке фаната «Краснодара »: «Амкал» – позор российского футбола».

Юный фанат «Краснодара» скандировал издевательскую кричалку после победы над медиакомандой (4:0).

– Что ответишь болельщику, который кричал: «Амкал» – позор российского футбола»?

– Мы не причисляем себя к российскому футболу. Мы с удовольствием сотрудничаем с российским футболом и стараемся прививать любовь к этому виду спорта.

После матча к нам подбежали сфоткаться, пообщаться ребята, которые играли за «Краснодар» против нас. Они сказали, что смотрят нас по 10 лет. Круто, что мы в какой-то степени повлияли на то, что они пошли заниматься футболом, прошли школу «Краснодара» и теперь подпущены к основе.

Есть футболисты сборной России, на которых я подписался, потому что узнал их как футболистов сборной. Захожу в директ и вижу, что они мне скидывали задания для «Миссия невыполнима» [шоу на ютуб-канале Германа – Спортс’‘] еще 8-10 лет назад. Много таких ребят.

Среди них один из лучших игроков РПЛ – Алексей Батраков . Я зашел написать ему, какой он ######## [классный] футболист, хотелось респектануть ему, а оказалось, что у нас с ним есть переписка. Есть несколько футболистов в сборной России, кто следил за нами. Им было от 13 до 17 лет. Это как раз наша аудитория.

Круто, что они активно следят за нами. Это прививает им любовь к футболу, они начинают им заниматься и вырастают в больших звезд.

Мне хочется верить: если один человек посмотрел на нас и пошел играть в профессиональный футбол – это уже ###### [капец], как круто! Если таких десять – вообще сказка. Учитывая, что такие люди уже в сборной, то представь, сколько их всего! Мне кажется, счет идет на десятки тысяч минимум, а то и до миллиона таких ребят, – сказал президент «Амкала ».

