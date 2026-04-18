«В Минспорте Чеченской Республики хотят сделать коллаборацию с 2Drots. Можем сыграть с «Ахматом». Главный тренер 2D Шама о матче с клубом РПЛ

В Минспорте Чеченской Республики хотят сделать коллаборацию с 2Drots.

Главный тренер 2Drots Шамиль Курбанов рассказал о возможной коллаборации с «Ахматом ».

«В Минспорте Чеченской Республики есть заинтересованные люди, которые хотели бы сделать коллаборацию с 2Drots. Я предложил своему знакомому, чтобы мы сыграли с «Ахматом». Не знаю, насколько это реально. Свел наших президентов с ним, будем ждать новостей.

У «Ахмата» есть молодые футболисты, которых можно интегрировать в спортивные активности, челленджи.

Есть нюансы в организации матча: мы не совсем готовы к таким играм. Пока находимся на стадии комплектования состава.

Такое взаимодействие актуально, но обсуждение поверхностное. Возможно, это еще не дошло до игроков, тренеров, президентов «Ахмата», но в Минспорте заинтересованы в такой истории», – сказал Курбанов.