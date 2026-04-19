Команда Элджея уступила T-Squad Текилы, Goats x Gorky обыграли «Пена Тим». Результаты уик-энда Media Basket

Результаты 5-го и 6-го туров Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, 5-й тур

18 апреля, суббота

AUF – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 9:27

Lugang Team (команда Гуфа) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 24:19

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Blatosphera (команда Словетского) – 26:23

«Пена Тим» – AUF – 27:33

Blatosphera (команда Словетского) – Underground Bizne$ – 23:35

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – «Пена Тим» – 33:24

Underground Bizne$ – T-Squad (команда Текилы) – 23:25

6-й тур

19 апреля, воскресенье

Goats x Gorky (команда Гуди) – Favela x Campus – 27:24

SBC (команда Элджея) – T-Squad (команда Текилы) – 21:26

«Пена Тим» – Goats x Gorky (команда Гуди) – 29:30

T-Squad (команда Текилы) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 30:32

Favela x Campus – Hoops – 20:19

FLAVA x VK (команда Тимати) – Lugang Team (команда Гуфа) – 28:25

Hoops – SBC (команда Элджея) – 31:21

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

