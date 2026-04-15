«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа
Игроки «БроукБойз» Григорий Коробов и Артем Мингазов попытались подарить футболку «Зенита» с фамилией Александра Соболева фанату команды.
Ранее стало известно, что в этом году в фан-шопе петербургского клуба на «Газпром Арене» не продали ни одной футболки экс-нападающего «Спартака».
Гриня и Мингаз купили футболку с фамилией форварда и хотели подарить ее фанату «Зенита», но он отказался.
«Я полностью не одобряю Соболева! Он пришел к нам из «Спартака». Даже если ты ее мне сейчас дашь, я ее не буду никогда в жизни носить», – сказал болельщик.
Соболев в нынешнем сезоне провел 22 матча в Мир РПЛ и забил семь голов. В FONBET Кубке России на его счету три мяча в восьми играх.
