«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа

Фанат «Зенита» отказался принять футболку Соболева из фан-шопа.

Игроки «БроукБойз » Григорий Коробов и Артем Мингазов попытались подарить футболку «Зенита» с фамилией Александра Соболева фанату команды.

Ранее стало известно , что в этом году в фан-шопе петербургского клуба на «Газпром Арене» не продали ни одной футболки экс-нападающего «Спартака».

Гриня и Мингаз купили футболку с фамилией форварда и хотели подарить ее фанату «Зенита », но он отказался.

«Я полностью не одобряю Соболева! Он пришел к нам из «Спартака ». Даже если ты ее мне сейчас дашь, я ее не буду никогда в жизни носить», – сказал болельщик.

Соболев в нынешнем сезоне провел 22 матча в Мир РПЛ и забил семь голов. В FONBET Кубке России на его счету три мяча в восьми играх.

