«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа

Игроки «БроукБойз» Григорий Коробов и Артем Мингазов попытались подарить футболку «Зенита» с фамилией Александра Соболева фанату команды.

Ранее стало известно, что в этом году в фан-шопе петербургского клуба на «Газпром Арене» не продали ни одной футболки экс-нападающего «Спартака».

Гриня и Мингаз купили футболку с фамилией форварда и хотели подарить ее фанату «Зенита», но он отказался.

«Я полностью не одобряю Соболева! Он пришел к нам из «Спартака». Даже если ты ее мне сейчас дашь, я ее не буду никогда в жизни носить», – сказал болельщик.

Соболев в нынешнем сезоне провел 22 матча в Мир РПЛ и забил семь голов. В FONBET Кубке России на его счету три мяча в восьми играх.

Никто не покупал майку Соболева на «Газпром Арене». А я купила – и пошла в ней на «Спартак»

Все правильно, телеге не место в Зените. Пусть берет под ручку Семака и уматывает.
Зачем эту тему раздувают?! Это очень интересно?! Нравится подгнабливать, потому что отказался общаться с "журналистами"- дураками?
Хотели потролить болел СПб? Димка Егоров придумал? Или сами такие недалекие?
радует, что у нашей кузьмы есть принципы, одними голами лояльность не купишь. а то, что регулярно исполняет Дельфин в плане дисциплины, к признанию и принятию болел его не приближает.
Что за сброд, новый сезон Слово пацана снимают?
Уважение болельщиков надо завоевать не только игрой, но и поведением на поле. Соболев только вроде начал прилично играть, забивать голы, и сразу его стало заносить. Спрашивается, для чего?
А раньше вам больше нравилось, когда он не забивал и его не заносило?
Это все равно как в майке с эмблемой ЛГБТ ходить
Набили бы на майку "Дельфин" - больше бы спроса было, под девичьей фамилией его никто не знает.
Можно было взять, но отодрать фамилию с футболки. И "Халк" на ней набить, в этом же фан-шопе.
Да будь эта футболка хоть из сексшопа, все равно не примут....
