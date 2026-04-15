Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»

Федор Смолов: В «Сельте» были суперрады, что я пришел.

Бывший нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как его приняли в испанской команде.

– Ты в «Сельте» не сталкивался с тем, что когда ты выходил в старте, испанцы на это как-то не так реагировали?

– Там была нормальная конкуренция. Это касалось моей позиции. Один парень был недоволен тем, что я играю вместо него.

В «Фейеноорде » тоже не было проблем, там действительно меньше внутри команды делятся на мини-коллективы и больше между собой общаются.

– В «Сельте» ты как понял, что этот игрок недоволен?

Ты же считываешь какой-то вайб от человека. Вербально он это не выражал, никак не высказывался.

Остальные пацаны вообще наоборот, были суперрады, что я пришел. Мы с Яго [Аспасом ] постоянно спорили, кто больше забьет на тренировках.

Когда ушел из клуба, то оставался в группе, был на связи какое-то время. С кем-то до сих пор переписываюсь.

Они спрашивали, вернусь ли я. Те, кто писал, были заинтересованы, чтобы я остался.

Нолито спрашивал у меня: «Куда ты дальше?» Я ответил, что здесь хотел остаться, – отметил Смолов.

За «Сельту» форвард провел вторую часть сезона-2019/20 на правах аренды. В 14 матчах он забил два гола.

Последний профессиональный матч Смолов провел в прошлом году за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.