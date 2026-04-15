  • Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»
Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»

Бывший нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как его приняли в испанской команде.

– Ты в «Сельте» не сталкивался с тем, что когда ты выходил в старте, испанцы на это как-то не так реагировали? 

– Там была нормальная конкуренция. Это касалось моей позиции. Один парень был недоволен тем, что я играю вместо него.

В «Фейеноорде» тоже не было проблем, там действительно меньше внутри команды делятся на мини-коллективы и больше между собой общаются. 

– В «Сельте» ты как понял, что этот игрок недоволен?

Ты же считываешь какой-то вайб от человека. Вербально он это не выражал, никак не высказывался. 

Остальные пацаны вообще наоборот, были суперрады, что я пришел. Мы с Яго [Аспасом] постоянно спорили, кто больше забьет на тренировках.

Когда ушел из клуба, то оставался в группе, был на связи какое-то время. С кем-то до сих пор переписываюсь.

Они спрашивали, вернусь ли я. Те, кто писал, были заинтересованы, чтобы я остался.

Нолито спрашивал у меня: «Куда ты дальше?» Я ответил, что здесь хотел остаться, – отметил Смолов.

За «Сельту» форвард провел вторую часть сезона-2019/20 на правах аренды. В 14 матчах он забил два гола.

Последний профессиональный матч Смолов провел в прошлом году за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Смол ФМ» на ВидеоСпортс’‘
"Суперрады"
Это просто рукалицо. И он еще интервьюером заделался?
Помню его видео, как в раздевалке «Сельты» он обучал одноклубников русскому мату )))
Ну ладно вам, в Сельте он был действительно неплох. Реалу с Барсой забил, как ни крути.
Ну справедливости ради, не каждый российский игрок может похвастаться голами в ворота «Мадрида» и «Барсы», тем более за послезона)
Так тут всего два гола и было за пол сезона. Один из них вроде тупо стоял на шухере и палку подставил. Поэтому вот это «суперрады» выглядит не особо правдоподобно
Федя, ты нас то за дураков не держи, суперрады они были) кому ты там сдался, в Испании таких Смоловых как ты куча, кому ты сдался
Они не поэтому спрашивали)) хотели чтобы ты обрадовал их, что больше не вернешься
Кто? Бабушка, мама, сестра?
Молодняк Сельты, потому что Федя мячи таскал
а-ха-ха ! а чё свалил то ? суперрады ! даже супербаппе такого не говорил !
А что за пацаны - суперрадары?
У вас нет Кофемании. Мне скучно.
2 гола в 14 играх, ну такое. Столько даже Чалов забил бы. Не Реалу с Барной, как Смолов, а Леванте и Эльче, но все же.
суперрады отсутствию от Феди конкуренции
